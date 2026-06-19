Repuntan en un año 6 delitos de alto impacto con Monreal

UNO de los detenidos por extorsión en Zacatecas, el exlíder de la CATEM

La inseguridad en Zacatecas experimentó un alza en los últimos meses, a medida que siete delitos de alto impacto crecieron durante el primer cuatrimestre del año, en comparación con el mismo periodo de 2025.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan alzas notables en extorsión, robo a transeúnte, robo en transporte público, violación, violencia familiar y narcomenudeo.

La extorsión se lleva el repunte más significativo: 420 por ciento, al pasar de 24 casos en 2025 a 125 en 2026.

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El Dato: LA COPARMEX ha señalado que el indicador de casos de extorsión que no se denuncian mantiene una cifra del 97 por ciento, lo que implica apenas 3 de cada 100 casos

La semana pasada la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) informó que detuvo a Guillermo “N”, identificado como exdirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en la entidad, por su presunta participación en el delito de extorsión agravada en perjuicio de empresarios del sector de la construcción.

La investigación está relacionada con denuncias presentadas por integrantes del gremio constructor, quienes señalaron presuntas prácticas de presión para exigir pagos irregulares, así como posibles afectaciones derivadas del incremento de costos en materiales pétreos y servicios de transporte de carga.

91 denuncias por violaciones a DH por policías de Zacatecas

Según las denuncias, los empresarios enfrentaban aumentos considerados desproporcionados en insumos indispensables para el desarrollo de proyectos de construcción en distintos municipios de Zacatecas.

Entre las inconformidades reportadas figuraban incrementos superiores al 100 por ciento en algunos conceptos, situación que, de acuerdo con los denunciantes, encarecía la ejecución de obras y afectaba la viabilidad económica de proyectos públicos y privados.

Al alza ı Foto: Especial

Cabe mencionar que el ahora detenido dejó la dirigencia estatal de la CATEM el 24 de octubre de 2025. Ese día, la diputada federal de Morena Julia Olguín Serna asumió la representación de la organización sindical en Zacatecas durante un acto celebrado en el Palacio de Convenciones de la capital del estado, al que asistió el gobernador David Monreal y el dirigente nacional de la CATEM, Pedro Haces Barba.

En entrevista con La Razón, la delegada en Zacatecas de la Confederación Nacional de Transportistas de México (Conatram) dijo que los transportistas “son los que más sufren, porque padecen la inseguridad en las diferentes carreteras del país, así como los abusos de autoridades”.

“Hicimos una manifestación, porque incluso algunos elementos que, al parecer, ya no lo están haciendo, que, con el simple hecho de pisar Monterrey, pedían 15 mil o 20 mil pesos como extorsión”, dijo.

“Nosotros hemos tenido temas en San Luis, en los límites, digamos que Zacatecas está como blindado, pero hemos tenido escenarios en San Luis, ahí sí ha habido de, pues que solicitan dinero como forma de extorsión”, dijo.

El delito de robo a transeúnte aumentó 41 por ciento, ya que pasó de 17 a 24 denuncias; el robo en transporte público pasó de 2 a 4 casos; las violaciones pasaron de 84 a 101 casos.

En tanto que la violencia familiar pasó de mil 35 casos reportados a mil 143; a su vez, el narcomenudeo pasó de 199 a 223, lo que representa un incremento de 10 y 12 por ciento, respectivamente.

La más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2025 señala que la tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes en el estado de Zacatecas fue de 19 mil 986 hombres y 17 mil 584 mujeres.

En cuanto a la incidencia delictiva, estima que la extorsión en el estado de Zacatecas representó una tasa de 7 mil 790 por cada 100 mil habitantes durante 2024.

Además, en 2024, de los 349 mil 397 delitos estimados en el estado de Zacatecas, la víctima estuvo presente en 58.8 por ciento de los casos, lo que representa en términos absolutos 205 mil 575.

Aunado al aumento de inseguridad, en Zacatecas las quejas por violaciones a derechos humanos en el estado se elevaron 33 por ciento en el gobierno de Monreal Ávila, toda vez que en 2022, primer año de gobierno de Monreal, se reportaron 778, mientras que el año pasado se reportaron mil 32.

También incrementaron las denuncias contra policías estatales por presuntas violaciones a los derechos humanos, las cuales experimentaron un escalamiento de casi el triple desde la llegada de David Monreal al gobierno de Zacatecas, pues en 2022, primer año de su ejercicio, se reportaron 32, mientras que el año pasado hubo registro de 91.

Recientemente, elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) reprimieron una protesta pacífica que realizaban productores de frijol en inmediaciones del multiforo de la Feria Nacional de Zacatecas, para exigir a las autoridades gubernamentales que atendieran sus demandas.