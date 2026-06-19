¿Qué calles estarán cerradas por el partido Japón vs Túnez? Estas son las alternativas viales

Con motivo del partido entre Japón y Túnez correspondiente al Mundial 2026, autoridades de Nuevo León implementarán un operativo especial de movilidad y seguridad en las inmediaciones del Estadio Monterrey, por lo que diversas vialidades del municipio de Guadalupe permanecerán cerradas durante varias horas.

Las restricciones a la circulación comenzarán este sábado 20 de junio a partir de las 13:00 horas y se mantendrán hasta las 03:00 de la madrugada del domingo, con el objetivo de facilitar el acceso de los aficionados y garantizar el orden en la zona.

La ciudad regiomontana será escenario de un momento sin precedentes en la historia de los Mundiales. ı Foto: Mexsport

¿Qué calles estarán cerradas por el Japón vs Túnez?

Debido al perímetro de seguridad establecido alrededor del Estadio Monterrey, se aplicarán cierres en los siguientes cruces:

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Benito Juárez y Azteca.

5 de Mayo y Las Torres.

Tolteca y Las Torres.

Tolteca y Pablo Livas.

Eloy Cavazos y Pablo Livas.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas tomar precauciones y salir con tiempo para evitar retrasos.

¿Cuáles son las alternativas viales?

Ante los cierres, los conductores podrán utilizar como rutas alternas avenidas como:

Miguel Alemán.

Constitución.

Morones Prieto.

Israel Cavazos.

Las Américas.

Asimismo, se recomienda seguir las indicaciones del personal de Tránsito y consultar las actualizaciones sobre movilidad antes de dirigirse a la zona del estadio.

⚠️ ATENCIÓN



Este sábado 20 de junio, debido al perímetro de seguridad establecido en las inmediaciones del Estadio Monterrey, se realizarán cierres viales a partir de la 1:00 p.m. en los siguientes cruces: 🚧🚘 pic.twitter.com/XLBpU2lMI6 — El Gobierno de Nuevo León (@nuevoleon) June 20, 2026

Operativo por partido del Mundial 2026 en Monterrey

El dispositivo forma parte de las medidas implementadas para los encuentros del Mundial 2026 que se disputan en el Estadio Monterrey, una de las sedes mexicanas del torneo.

Se prevé que, una vez concluido el encuentro entre Japón y Túnez y tras la salida de los aficionados, las vialidades sean reabiertas de manera gradual durante la madrugada del domingo.

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MSL