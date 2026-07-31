A juicio, 2 coacusados del feminicidio de una menor

UNA JUEZ vinculó ayer a proceso penal a Jorge Luis “N” y a Estrellita “N”, por su probable participación en el feminicidio de una adolescente de 13 años durante un campamento de la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Tamaulipas.

La juzgadora determinó que ambos, él acusado de omisión y ella como autora material del asesinato, deben seguir en prisión preventiva en el Centro Estatal de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Altamira, y fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria.

3 personas procesadas hay por el asesinato en Cd.Madero

La audiencia, que se reanudó a las 9:00 horas después de un compás de varios días, duró más de tres horas y fue acompañada por fuertes medidas de vigilancia.

Como medida de seguridad, ambos imputados permanecieron en el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Altamira, por lo que no comparecieron de manera presencial ante la jueza que encabezó la diligencia desde la sala de audiencias.

Jorge Luis “N” y Estrellita “N” fueron detenidos en un operativo realizado entre la noche del sábado 25 de julio y la madrugada del domingo 26 de julio en distintos puntos del municipio de Altamira, para ser ingresados al Centro Integral de Justicia, donde tuvieron el primer acercamiento con la jueza.

La audiencia se realizó tras diversas protestas de familiares y amigos de la tercera detenida del caso, Danna Yanina “N”, quien también fue vinculada a proceso.

El padre de la víctima, Gabriel Alejandro Zapata Enríquez, expresó su confianza en que el Poder Judicial de Tamaulipas resuelva conforme a las pruebas presentadas por la fiscalía.

“Estoy muy satisfecho. Esta no es una carpeta vacía; hay demasiados actos de investigación que se llevaron a cabo y existen elementos suficientes para determinar la responsabilidad de los implicados”, declaró ante medios de comunicación.