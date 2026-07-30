Grecia Quiroz reconoce captura del R1 y pide llegar hasta las últimas consecuencias por el asesinato de Carlos Manzo

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, fijó su postura oficial tras concretarse el despliegue de las fuerzas federales.

Tras la captura de Ramón Ángel “N”, alias el “R1″, señalado como el presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde Carlos Manzo, la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, emitió un mensaje a través de la red social Facebook en el que reconoció el operativo realizado, aunque advirtió que las investigaciones deben continuar hasta esclarecer el caso por completo.

“Este avance apenas es el comienzo de todo lo que está detrás del asesinato de Carlos Manzo”, indicó.

La presidenta municipal reconoció de manera explícita la labor coordinada de las instituciones participantes en el operativo de aprehensión.

Entre los organismos destacados figuraron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), bajo el mando del secretario Omar García Harfuch, así como las fuerzas especiales del Ejército Mexicano y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Grecia Quiroz pide llegar hasta las últimas consecuencias

A pesar de este resultado operativo, la alcaldesa enfatizó que la captura del presunto autor intelectual representa apenas una etapa inicial dentro del proceso de procuración de justicia.

Quiroz sostuvo que existen diversos elementos pendientes por aclarar en torno al homicidio del exalcalde Manzo, por lo que demandó formalmente que la indagatoria conducida por las autoridades competentes sea seria y exhaustiva.

“Estoy convencida que aún hay mucho más por aclarar, exijo una investigación seria que pueda llegar hasta las últimas consecuencias”, escribió la alcaldesa de Uruapan.

En este sentido, la funcionaria instó a que las autoridades investigadoras no descarten ninguna hipótesis de trabajo en sus indagatorias.

De manera particular, Grecia Quiroz exigió que se mantenga abierta la línea que conduzca a posibles actores políticos que pudieran estar detrás del crimen, con el fin de que todos los involucrados sean presentados ante las instancias judiciales y se les aplique todo el peso de la ley.

Finalmente, la alcaldesa de Uruapan reafirmó su compromiso institucional de dar seguimiento puntual a los avances que resulten de esta captura y mantener una exigencia permanente de justicia hasta la resolución definitiva del caso.

Hasta el momento, ya suman 31 detenidos por el asesinato del exalcalde Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre de 2025.

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JVR