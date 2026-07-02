Grecia Quiroz reconoce atención de Torres Piña por caso Carlos Manzo.

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, reconoció que mantuvo una comunicación directa y constante hasta el último día de gestión del fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña.

En un encuentro con medios, la funcionaria señaló que las reuniones tenían como objetivo conocer los avances legales en la carpeta de investigación del caso del exalcalde Carlos Manzo.

“Nos reuníamos de manera directa”, destaca Grecia Quiroz

Grecia Quiroz dijo que fue informada de manera regular sobre las detenciones que las autoridades ministeriales ejecutaron en relación con el homicidio del edil, acontecido la noche del 1 de noviembre de 2025.

“La realidad es que el fiscal hasta el último día teníamos comunicación o nos reuníamos de manera directa en donde él me ponía al tanto de las detenciones que se habían hecho hasta ese momento en el tema de la carpeta de Carlos”, dijo la mandataria municipal.

La munícipe declaró que los encuentros sostenidos con Carlos Torres Piña tuvieron un carácter estrictamente legal y transparente, descartando cualquier tipo de acuerdo irregular en el manejo de la indagatoria.

De acuerdo con lo expresado por la servidora pública, la realidad de las mesas de trabajo contrasta con versiones que señalaban supuestas reuniones ocultas entre ambas partes.

Durante el periodo de comunicación formal, dijo, el fiscal Carlos Torres Piña la puso al tanto sobre cada una de las capturas realizadas por los agentes de investigación criminal.

“El hecho de mis reuniones con él no tienen o no tienen algo más allá que ver más que con el tema legal de la carpeta de investigación”, agregó.

“Aspiraciones políticas de cada quien son respetables”

Al ser cuestionada sobre la solicitud de licencia o permisos por parte del funcionario, Grecia Quiroz puntualizó que dicha determinación corresponde al ámbito estrictamente personal de Carlos Torres Piña, quien busca ser Coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía, paso previo para ser postulado a la gubernatura de Michoacán por el movimiento de la 4T.

Asimismo, manifestó su respeto absoluto hacia las aspiraciones políticas de cualquier actor que decida integrarse o participar en el siguiente proceso electoral de la región.

“Bueno, muy independiente de que haya tomado el permiso o no haya tomado permiso, eso es una decisión muy personal de él. Yo la respeto, las aspiraciones políticas de cada quien son respetables, quien quiera participar en el siguiente proceso yo lo respeto y en el tema de su persona”, concluyó.

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JVR