Puebla impulsa turismo comunitario con apoyo federal y Tianguis 2027

El gobernador Alejandro Armenta Mier coordinó la entrega de estímulos financieros para blindar la identidad de los pueblos originarios de Puebla.

Familias de 19 municipios de Puebla verán fortalecida su economía local gracias a una inversión superior a los 10 millones de pesos. El Gobierno de México y el estatal entregaron 106 distintivos a prestadores de servicios turísticos comunitarios y 24 certificados para proyectos de obra, buscando preservar el patrimonio cultural y consolidar a la entidad como referente nacional en esta modalidad.

Esta iniciativa capitaliza el buen momento del sector en el país. Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo federal, destacó que México se posiciona como el sexto destino más visitado del mundo. Subrayó que este es el primer reconocimiento gubernamental para las comunidades como protagonistas del desarrollo.

Puebla se prepara para ser sede del Tianguis Turístico 2027

Puebla se prepara para ser sede del Tianguis Turístico 2027, un evento de talla internacional que congregará a representantes de 40 países. La Sierra Norte de Puebla, que concentra el 55 por ciento de los galardones, tendrá una plataforma de promoción destacada durante este encuentro, proyectando sus experiencias únicas a nivel global.

Los beneficiados accederán a capacitaciones especializadas y a un motor de reservaciones sin costo, eliminando intermediarios. El gobernador Alejandro Armenta Mier enfatizó la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para consolidar estas experiencias comunitarias, resaltando que la actividad prospera en un entorno de seguridad.

La titular de Sectur, Josefina Rodríguez Zamora, reconoció el papel protagónico de las comunidades locales en el desarrollo económico del país. ı Foto: Especial.

Programa de Obra Comunitaria para 2027 dará recursos

Se anunció que estos proyectos recibirán recursos del Programa de Obra Comunitaria para 2027, fortaleciendo su infraestructura. Estos fondos serán administrados por comités ciudadanos, impulsando el liderazgo femenino en la vida pública, en línea con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Carla López-Malo Villalón, secretaria de Desarrollo Turístico de Puebla, afirmó que el turismo comunitario preserva la identidad de los pueblos, fomenta la inclusión y genera prosperidad compartida. 58 de las iniciativas distinguidas se integrarán a la Guía de Experiencias Turísticas Comunitarias, un proyecto respaldado por la Secretaría de Turismo federal, Fonatur y la UNESCO.

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JVR