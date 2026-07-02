Plan Integral de la Zona Oriente invierte 75 mil mdp; beneficia a 10 millones

Diez millones de mexiquenses en la Zona Oriente del Estado de México experimentan mejoras directas en su calidad de vida. A un año de su anuncio, el Plan Integral de la Zona Oriente ha invertido 75,786 millones de pesos en 121 programas y acciones clave en salud, infraestructura, agua, movilidad, vivienda y espacios públicos, impactando positivamente a las comunidades de la región.

Este esfuerzo es resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, y el Gobierno del Estado de México, a cargo de Delfina Gómez Álvarez, con participación activa de los municipios.

Así se distribuye la inversión

La inversión total se distribuye con un 60% de aportación federal, 30% estatal y 10% de las administraciones locales, reflejando un compromiso compartido.

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En materia hídrica, se ejecutan 101 acciones con una inversión de 9,000 millones de pesos, crucial para asegurar el abasto y saneamiento en comunidades que históricamente han sufrido escasez. Para vivienda, se programaron 100,000 apoyos de mejoramiento y la regularización de casas, brindando certeza jurídica y condiciones dignas a miles de familias.

El ordenamiento urbano en Valle de Chalco otorgará títulos de propiedad y materiales de construcción a miles de familias. ı Foto: Especial.

La salud es una prioridad con 16,000 millones de pesos proyectados para construir cuatro nuevos hospitales y seis Unidades de Medicina Familiar. Adicionalmente, bajo el esquema IMSS-Bienestar, se destinan recursos para fortalecer la capacidad de atención en la región. Este paquete incluye la creación de Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECIs) y la reconversión de Centros de Salud en Chimalhuacán, Ecatepec y Valle de Chalco a Centros de Servicios Ampliados, ofreciendo una gama más completa de atenciones médicas a la población.

El Plan Oriente se consolida como una estrategia fundamental para el desarrollo de una de las zonas con mayores desafíos en el país. A un año de su implementación, los avances demuestran el compromiso de las administraciones por transformar el bienestar de los habitantes, sentando las bases para un futuro más próspero y equitativo.

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JVR