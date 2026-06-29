Edomex frena extorsiones: evita pagos por 30.6 mdp en un mes

El delito de cobro por derecho de piso sigue bajo monitoreo prioritario por el severo impacto económico que genera en los pequeños comercios locales.

Ciudadanos del Estado de México lograron evitar el pago de más de 30.6 millones de pesos a extorsionadores gracias a una estrategia de seguridad implementada recientemente. Esta acción, coordinada por el gobierno estatal, protegió el patrimonio de miles de familias mexiquenses en menos de un mes.

Entre el 28 de mayo y el 24 de junio de este año, la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, encabezada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, activó mecanismos de atención inmediata tras recibir 3 mil 457 reportes de posibles víctimas.

Rápida intervención fue clave

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detalló que la rápida intervención fue clave para impedir que los depósitos exigidos por los delincuentes se concretaran. Este esfuerzo conjunto subraya el compromiso de las autoridades con la tranquilidad de la población.

De los reportes recibidos, una gran parte corresponde a modalidades comunes en la región: mil 275 fueron por extorsión telefónica y mil 274 por fraude telefónico. Otras 485 denuncias se clasificaron en diversas modalidades, incluyendo 240 llamadas maliciosas y 102amenazas.

Es preocupante también la incidencia de 50 casos de extorsión electrónica y 23 de extorsión por "derecho de piso“, un delito que afecta directamente a comerciantes y empresarios locales, impactando la economía de las comunidades.

Una ofensiva estatal coordinada por las fuerzas del orden protegió los ahorros y el patrimonio de miles de familias mexiquenses frente al crimen organizado.. ı Foto: Especial.

Dinero exigido por los extorsionadores se redujo en un 45 por ciento

Un indicador positivo de la efectividad de la estrategia es la notable disminución en los montos exigidos. Durante la semana del 18 al 24 de junio, la cantidad reclamada por los extorsionadores se redujo en un 45 por ciento.

Esta cifra representa un descenso significativo, pasando de poco más de 12 millones de pesos exigidos en la primera semana (del 28 de mayo al 3 de junio) a 6.5 millones de pesos en la última semana del periodo analizado. Este resultado demuestra que la acción coordinada está rindiendo frutos tangibles.

El Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez reitera la importancia de la participación ciudadana para combatir este delito. La denuncia oportuna es fundamental para activar los protocolos de seguridad y proteger a las posibles víctimas.

Se hace un llamado a la población a utilizar la línea 089, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Este servicio permite identificar la modalidad del delito y brindar orientación inmediata, evitando así afectaciones al patrimonio de las familias mexiquenses. La prevención y la respuesta rápida son pilares en la lucha contra la extorsión en el Edomex.

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JVR