Yucatán crea primer CAST del sureste; impulsa empleos y talento técnico

Una ambiciosa alianza de capacitación tecnológica busca dotar de herramientas avanzadas de manufactura a las nuevas generaciones de la península.

Familias yucatecas se beneficiarán con el primer Centro de Asistencia y Servicios Tecnológicos (CAST) en el sureste, una iniciativa que busca generar más de 186 mil empleos y asegurar que los jóvenes accedan a oportunidades laborales bien remuneradas. Impulsado por el Gobernador Joaquín Díaz Mena y Conalep, este centro posiciona a Yucatán como formador clave de talento técnico, capacitando y vinculando a la fuerza laboral local con la industria. El proyecto articula esfuerzos con la Secretaría de Economía y Trabajo (SETY) y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán (Icatey).

El Gobernador Díaz Mena destacó que el CAST va más allá de la formación tradicional, ofreciendo asesoría técnica en procesos productivos y respondiendo a las crecientes exigencias de calidad. “Es muy importante que la capacitación técnica se una a las necesidades del mercado laboral“, afirmó el mandatario.

Prevén que se generarán más de 186 mil empleos

Se estima que el sector manufacturero de Yucatán generará más de 186 mil empleos, impulsado por la llegada de nuevas empresas atraídas por proyectos de infraestructura como la modernización del Puerto de Altura y el Tren Maya de Carga. El CAST será fundamental para capacitar y certificar a los trabajadores según los requerimientos de estas industrias.

El centro beneficiará a estudiantes de nivel medio superior y a trabajadores que buscan actualizar sus conocimientos. Díaz Mena explicó que “un joven podrá salir con competencias certificadas, y aquellos que ya son trabajadores podrán actualizar sus conocimientos“. El objetivo es retener el talento yucateco.

Rodrigo Rojas Navarrete, director nacional de Conalep, enfatizó la importancia de este proyecto, al ser el primer CAST en el sureste de México. “Yucatán, bajo su liderazgo, se posiciona en el sureste y está creciendo mucho”, comentó Rojas Navarrete, señalando que solo existen ocho centros similares en el país.

Este centro representa un paso significativo para el desarrollo industrial y social de Yucatán, asegurando bienestar compartido. En la reunión estuvieron presentes el secretario de Economía y Trabajo, Ermilo Barrera Novelo, y el director general del Conalep Yucatán, Felipede Jesús Duarte Ramírez, entre otros funcionarios.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR