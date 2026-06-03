Son obras comunitarias que generan grandes transformaciones: Presidenta Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el Gobierno de México realiza obras comunitarias que generan grandes transformaciones a través de una inversión, este año, de 70 mil mdp para la conservación de carreteras federales libres de peaje, de cuota, caminos alimentadores y particularmente para 888 kilómetros (km) de caminos artesanales, a los que se destinarán, anualmente de 2027 a 2030, cerca de 6 mil millones de pesos en beneficio de 327 mil habitantes.

“Hoy lo dedicamos a la repavimentación, bacheo con este modelo nuevo que tiene SICT, a caminos artesanales y caminos rurales que ahora se está incorporando nuevas tecnologías para poder hacerlos de más largo plazo. Normalmente entra la máquina y en el camino de tierra solamente lo arregla y ahora se están incorporando otros materiales que permiten que dure mucho más tiempo. Además, están todas las nuevas carreteras y puentes que está haciendo la SICT, escuelas y ahora también van a hacer los hospitales”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, detalló que, además en proyectos de infraestructura se cuenta con 3 mil 42 licitaciones: mil 703 adjudicadas por 68 mil 115 mdp, 558 en proceso por 25 mil 157 mdp y 781 por licitar en junio por 45 mil 864 mdp.

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Recordó que el Programa Nacional de Conservación de Carreteras de este año contempla 50 mil millones de pesos (mdp) para intervenir 18 mil kilómetros (km) y generará 100 mil empleos. Detalló que en la región noroeste del país que contempla los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sonora y Sinaloa se invertirán 8 mil 659 mdp para intervenir 3 mil 170 km de los cuales se tiene un avance de 373 km (12 por ciento), actualmente se tienen 44 frentes de trabajo y 16 mil 359 empleos generados: 5 mil 453 directos y 10 mil 906 indirectos. En la región noreste que incluye Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas, se destinan 7 mil 113 mdp para 2 mil 110 km con un avance de 343 km (16 por ciento), se tienen 64 frentes de trabajo y se generan 13 mil 437 empleos: 4 mil 479 directos, 8 mil 858 indirectos.

En la región centro-occidente, en los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Querétaro, se invierten 7 mil 300 mdp para 2 mil 444 km de los cuales se tiene un avance de 432 km (18 por ciento), en 86 frentes de trabajo y 13 mil 791 empleos: 4 mil 596 directos y 9 mil 194 indirectos. En la región centro, para el Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala se destinan 7 mil 243 mdp para mil 998 km en los que se tiene un avance de 292 km (15 por ciento) con 86 frentes de trabajo y se generarán 4 mil 561 empleos directos y 9 mil 122 indirectos.

Y en la región sur-sureste para Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, se invierten 10 mil 873 mdp en 3 mil 140 km con un avance de 438 km (14 por ciento), en 116 frentes de trabajo y 20 mil 541 empleos generados: 6 mil 847 directos y 13 mil 694 indirectos.

Asimismo, agregó que para la atención a la Red Federal Libre de Peaje se han intervenido ya cerca de 4 mil km con 20 trenes de repavimentación y este año llegan 11 más con lo que se tendrá uno en cada estado; como parte del MegaBachetón, se tienen 239 cuadrillas de trabajo con mil 435 trabajadores y mil 897 máquinas, además se adquirirán 62 equipos de bacheo que llegarán este año. Mientras que en la conservación de autopistas de la Red Capufe, informó que este año se atienden 4 mil 37 km de repavimentación y bacheo, 129 plazas de cobro y 22 puentes.

Informó que además se implementa el Sistema de Control, Evaluación y Monitoreo con brigadas de supervisión conformadas por 108 vehículos y 247 trabajadores que realizan recorridos, identificación de incidencias, registro en el sistema, seguimiento y monitoreo, atención de incidencias en 72 horas y verificación de atención.

Agregó que con el Programa General Lázaro Cárdenas invierten 6 mil 330 mdp hacia el 2027 para atender mil 162 km, en una primera etapa en 2025 se intervinieron 829 km y este 2026 se trabaja en 226 km.

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