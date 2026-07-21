Tamaulipas fortalece proyectos estratégicos con la Federación

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, afirmó que, con el apoyo del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la entidad consolida una etapa de desarrollo y bienestar para esta región fronteriza, sustentada en proyectos estratégicos de infraestructura, logística, conectividad y programas sociales de fondo, impulsados en coordinación con el Gobierno federal.

Al encabezar la ceremonia de honores e inaugurar la exposición La Gran Fuerza de México, organizada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el mandatario destacó que la entidad avanza con una cartera de infraestructura y programas orientados a fortalecer la competitividad de la frontera norte, mejorar las condiciones de vida de la población y ampliar las oportunidades de desarrollo económico al afirmar que: “Son proyectos en materia de infraestructura, de conectividad y logística, de modernización aduanera y portuaria; en proyectos hidráulicos para la producción primaria y una serie sin precedentes de programas sociales que apuntalan esta visión humanista que llegó para quedarse y que, como nunca, ha generado paz, prosperidad y bienestar para nuestra gente y las familias tamaulipecas”.

El Dato: La exposición itinerante, organizada por la Defensa, permanecerá en Matamoros hasta el 17 de agosto.

Ante la cónsul general de EU en Matamoros, Mary Virginia Hantsch, Villarreal Anaya señaló que el fortalecimiento institucional y el desarrollo del estado se sustentan en los principios de soberanía, libertad e independencia nacional, en concordancia con la postura expresada por la Presidenta Sheinbaum sobre el papel de México en el ámbito internacional.

La ceremonia formó parte de las actividades conmemorativas por el Bicentenario de Matamoros y reunió a autoridades de los tres órdenes de gobierno, entre ellos, los mandos de la Defensa, Fuerza Aérea (FA), Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional (GN), y dependencias que integran la mesa de paz.

Acompañado por el comandante interino de la IV Región Militar, general brigadier DEM (Diplomado del Estado Mayor) Rubén Darío Díaz Esparza, el gobernador reconoció la colaboración entre la federación, el gobierno estatal y el ayuntamiento para hacer posible el regreso de esta exposición itinerante a Tamaulipas.

13 módulos temáticos e interactivos componen la muestra

Villarreal Anaya agradeció al secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, a los mandos de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), Román Carmona Landa, y de la Guardia Nacional (GN), Guillermo Briseño Lobera, por acercar a la población un espacio que permite conocer las capacidades, funciones y valores de las Fuerzas Armadas.

“Por lo que agradecemos al señor secretario de la Defensa Nacional, desde aquí, así como a los mandos de la FA y la GN y a quienes han hecho posible que este espacio interactivo venga a convivir con nosotros y que sirva para acercar las cualidades de la vida militar, así como los valores que históricamente han hecho de nuestras Fuerzas Armadas una de las instituciones de mayor prestigio y aprobación por parte del pueblo mexicano”, concluyó el mandatario.