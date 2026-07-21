El exgobernador es un preso político: PAN

Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados

Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, lamentó la detención de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, y sentenció que es un preso político.

En conferencia, aseguró que él forjó la democracia mexicana como el primer mandatario de oposición en el país, y destacó su participación para que los mexicanos contaran con una credencial para votar con fotografía.

8 personas fueron vinculadas a proceso por este caso

“Por supuesto que hoy es un preso político y es muy lamentable para nuestro país que algo así haya sucedido”, dijo la legisladora panista, y aseguró que es una acción que debe corregirse.

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Expuso que el delito del huachicol fiscal depende de un entramado de autoridades municipales, estatales y federales y no de una persona o empresa: “No se trata de un ciudadano, se trata de autoridades; hay que decirlo: más allá de quién, de qué partido, de qué nombre, es un hecho que, para que se viole la ley de esa manera, se requiere de un entramado institucional para ejecutar el huachicol fiscal”.

Cuestionada sobre si es una cortina de humo para ocultar casos de gobernadores señalados por vínculos con el crimen, dijo que existen investigaciones internacionales al respecto y que se debe exigir ética.