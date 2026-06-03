SICT anuncia nuevas obras carreteras en Guerrero; ampliará rehabilitación en la Montaña y caminos rurales

El titular de la SICT este miércoles en Palacio Nacional.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) anunció nuevas intervenciones carreteras para Guerrero como parte del Programa Nacional de Conservación de Carreteras, que contempla trabajos de rehabilitación en la región Montaña y acciones de mejoramiento en caminos rurales.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que este año se iniciarán obras con una meta de 29 kilómetros adicionales de la carretera Tlapa-Alcozauca, que se suman a los trabajos realizados de rehabilitación de 33 kilómetros en 2025 en esta misma vía de comunicación.

El funcionario federal detalló que las nuevas acciones forman parte del Programa Lázaro Cárdenas del Río, que atiende carreteras estratégicas para mejorar la conectividad de comunidades en La Montaña, resultado de las gestiones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Además, anunció que a partir de julio comenzarán trabajos de conservación y mejoramiento en 44 kilómetros de caminos rurales de Guerrero, donde se aplicarán técnicas de estabilización de bases y tratamientos especiales para prolongar la vida útil de las vialidades.

Estas acciones se suman al programa de conservación carretera que desarrolla la federación en la Región Centro del país, integrada por Guerrero, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, donde se proyecta intervenir cerca de 2 mil kilómetros durante 2026.

Entre los municipios guerrerenses considerados dentro de los programas de conservación y mantenimiento destacan Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Ometepec y Zihuatanejo.

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