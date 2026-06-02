SICT concluye obras complementarias del puente Pérez Escobosa en Mazatlán

Los trabajos en las vialidades laterales registran un avance superior al 92 por ciento.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por Jesús Esteva Medina, informa que están por concluir en su totalidad las obras de construcción del Paso Superior Vehicular (PSV) Óscar Pérez Escobosa, en Mazatlán, Sinaloa.

Señala que la estructura principal abrió a la circulación desde febrero pasado, toda vez que fue terminada con seis meses de anticipación y las labores complementarias llevan un avance de más de 92.4 por ciento.

La estructura principal del PSV Óscar Pérez Escobosa opera vialidad desde febrero. ı Foto: SICT

Actualmente, se realizan trabajos en vialidades laterales y en la zona inferior del puente, que incluyen un colector pluvial, cuyo objetivo principal es evitar inundaciones.

Las obras complementarias consisten en la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto hidráulico, estructuras, guarniciones para banqueta, barrera central, señalamiento horizontal y vertical y alumbrado público.

La SICT ejecuta obras de drenaje y colector pluvial en la zona inferior del puente. ı Foto: SICT

Durante la construcción de este Paso Superior Vehicular se han generado más de mil 100 empleos y su apertura beneficia ya a 862 mil habitantes de cinco municipios de Sinaloa: Mazatlán, La Cruz de Elota, San Ignacio, Cosalá y Culiacán, que ahorran hasta 10 minutos en sus traslados.

La vialidad se encuentra en el cruce de la Carretera Federal Mex-15 y la Av. Pérez Escobosa. Tiene un ancho de sección de 18 metros que alberga cuatro carriles de circulación -dos por sentido-, un camellón central de 1.0 metro y 2 carriles laterales a nivel de calle para retornos y vueltas.

El paso vehicular beneficia el traslado de más de 860 mil habitantes en Sinaloa. ı Foto: SICT

El puente conecta hacia el norte con Culiacán y hacia el sur con Mazatlán Centro y sus destinos turísticos en Sinaloa.

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