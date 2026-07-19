Los Muppets, la rana René, Peggy y Animal, otra sorpresa del show de la final del Mundial 2026

Los Muppets en la final del Mundial 2026

Los Muppets, la famosas marioneta, hicieron una aparición especial en el medio tiempo del Mundial 2026. Los personajes más conocidos de las marionetas estuvieron cantando junto a Coro Infantil PS22 y junto a la orquesta dirigida por Gustavo Dudamel.

Animal apareció con su banda tocando la batería el tema de “Sevenation army” junto a la orquesta del músico, compositor y director venezolano Gustavo Dudamel.

Posteriormente, cuando el Coro Infantil PS22 apareció para cerrar el show salieron las demás marionetas. Peggy y la Rana René aparecieron sentados en un piano para cantar junto a los niños.

Otras de la marioneta que se dejaron ver fueron el Conde Contar, el Comegalletas y hasta Elmo.

Los Muppets en el Mundial 2026 ı Foto: Reuters

Así se vivió el medio tiempo del final del Mundial 2026

Los Muppets fueron los más llamativos, ya que ellos fueron la sorpresa del espectáculo. Sin embargo, los otros artistas que destacaron y que eran muy esperados por los fans fueron Madonna, BTS, Shakira y Justin Bieber.

La Reina de Pop, Madonna, apareció en un carro tubular acompañada de las leyendas del futbol Ronaldo y Ronaldinho, en un momento muy emocionante y lleno de color acompañado de la canción “Music” de la cantante.

BTS apareció en el escenario con un atuendo en color rojo para interpretar el tema “Dinamite”, uno de sus más grandes éxitos.

Justin Bierber apareció acompañado del actor de Ted Lasso, Jason Sudeikis. El cantante canadiense salió con una guitarra electroacústica para interpretar “Everything Hallelujah”.

El show cerró con los Muppets y los niños del coro PS22, dirigidos por Chris Martin de Coldplay, éste último no solo dirigió a los niños, sino que estuvo detrás de la producción de todo el espectáculo musical.

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