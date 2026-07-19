La gran final del Mundial 2026 se disputó en el MetLife Stadium este domingo y ofreció un partido lleno de emoción. España se impuso a Argentina gracias al gol de Ferrán Torres, que definió con precisión tras una jugada colectiva de la furia roja.

Argentina tuvo oportunidades claras, pero esta tarde no fue suficiente. Lionel Messi, en su última final mundialista, no logró marcar y terminó el encuentro visiblemente afectado, con lágrimas al concluir el partido.

En contraste, al sonar el silbatazo final, los jugadores de España celebraron con euforia, levantando la copa y desatando la fiesta en las tribunas. Y, como es costumbre, tras cada partido los memes no se hicieron esperar.

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Los MEMES inundan las redes tras el España vs. Argentina; Messi y Yamal protagonizan los más virales

Lionel Messi y Lamine Yamal son dos figuras del partido de este domingo que protagonizan los mejores memes. En especial abundan las imágenes y videos hechos con Inteligencia Artificial basadas en la ya mítica foto del argentino bañando al español cuando era bebé, como parte de una campaña de UNICEF.

Golazo de España y merecida victoria contra Argentina. pic.twitter.com/ZrFbysbFAO — 🍷♦️Jack Zero♦️🍷 (@Zero_Jack0) July 19, 2026

En un video incluso se invierten los papeles y Lamine Yamal baña a Lionel Messi, quien llora ante la derrota de Argentina.

😀😃😄😁😆😅😂🤣

Before the final whistle can Argentina take one shot in the goal.#ArgentinaVsEspaña #España pic.twitter.com/n0cB1gtqNH — Je Voudrais (@Je_voudraisX) July 19, 2026

Los memes por la victoria de España sobre Argentina pic.twitter.com/NRQelwSlip — Luchovoltio (@luchovoltios) July 19, 2026

Además, como la mayor parte de la afición latinoamericana, algunos usuarios mexicanos compartieron memes en apoyo a España.

Así yo después de que España le ganara a Argentina y a miermessi pic.twitter.com/GrNz2KASUf — TV JOTAS (@TV_JOTAS) July 19, 2026

Otras personas llamaron “justicia divina” a la derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026.

Todo el mundo después de ver el gol de España a Argentina



JUSTICIA DIVINA pic.twitter.com/MBcQwx2yGK — MEMES DE CIENCIAS SOCIALES (@MemesCSociales) July 19, 2026

España le ganó a Argentina.



Aplica el meme pic.twitter.com/kApQt58LtE — Αλέξανδρος | ¡arriba y adelante! (@AOrtizL) July 19, 2026

Las lágrimas del argentino Lionel Messi fueron festejadas por muchos también.

TODOS, con Argentina 🇦🇷



Hice un Meme 😂😂😂😂 pic.twitter.com/2iwVweyPko — La Abuela García®™ (@rthur013) July 19, 2026

Al fin puedo usar mis memes...

¡Felicidades a España!

Fueron el mejor equipo en la cancha, por mucho. pic.twitter.com/nP8idtGH8e — Alex Baqueiro (@AlexBaks82) July 19, 2026

Y tras los constantes señalamientos de los internautas sobre el aparente favoritismo de Gianni Infantino con Argentina, el dirigente de la FIFA también protagonizó varios memes.

Gol anulado a España que no se revisó en el VAR por una supuesta falta contra Argentina en tiempo extra: pic.twitter.com/QGmArvD1yV — Simpsonito (@SoySimpsonito) July 19, 2026

Lo mismo con el árbitro que dejó pasar varias amonestaciones.

el árbitro cuando hay un jugador de españa volando por los aires porque un argentino le ha dado un empujón pic.twitter.com/UWGnbLgL5Z — sandra˚˖🦢˚ (@vennicebtch) July 19, 2026

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