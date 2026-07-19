Redes sociales

Los MEMES inundan las redes tras el España vs. Argentina; Messi y Yamal protagonizan los más virales

Este domingo finalizó el Mundial 2026 en Nueva York; los sudamericanos caen ante el gol de Ferrán Torres

Memes España vs. Argentina
Memes España vs. Argentina Foto: Redes sociales
Por:
Martha Díaz

La gran final del Mundial 2026 se disputó en el MetLife Stadium este domingo y ofreció un partido lleno de emoción. España se impuso a Argentina gracias al gol de Ferrán Torres, que definió con precisión tras una jugada colectiva de la furia roja.

Argentina tuvo oportunidades claras, pero esta tarde no fue suficiente. Lionel Messi, en su última final mundialista, no logró marcar y terminó el encuentro visiblemente afectado, con lágrimas al concluir el partido.

En contraste, al sonar el silbatazo final, los jugadores de España celebraron con euforia, levantando la copa y desatando la fiesta en las tribunas. Y, como es costumbre, tras cada partido los memes no se hicieron esperar.

TE RECOMENDAMOS:
Celaya conquistó previamente el oro en sincronizados y la plata por equipos durante la Copa México.
Otros deportes

Juan Celaya se despide con el cuarto lugar en trampolín 3m de la Copa México de Zapopan

Los MEMES inundan las redes tras el España vs. Argentina; Messi y Yamal protagonizan los más virales

Lionel Messi y Lamine Yamal son dos figuras del partido de este domingo que protagonizan los mejores memes. En especial abundan las imágenes y videos hechos con Inteligencia Artificial basadas en la ya mítica foto del argentino bañando al español cuando era bebé, como parte de una campaña de UNICEF.

En un video incluso se invierten los papeles y Lamine Yamal baña a Lionel Messi, quien llora ante la derrota de Argentina.

Además, como la mayor parte de la afición latinoamericana, algunos usuarios mexicanos compartieron memes en apoyo a España.

Otras personas llamaron “justicia divina” a la derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026.

Las lágrimas del argentino Lionel Messi fueron festejadas por muchos también.

Y tras los constantes señalamientos de los internautas sobre el aparente favoritismo de Gianni Infantino con Argentina, el dirigente de la FIFA también protagonizó varios memes.

Lo mismo con el árbitro que dejó pasar varias amonestaciones.

Puedes leer:

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Lo que tienes que saber de Ferran Torres, futbolista de España que le dio la Copa del Mundo a su país
Conoce al futbolista

Ferran Torres: ¿En dónde nació y quiénes son los padres del autor del gol que dio a España la Copa del Mundo?


Google Reviews