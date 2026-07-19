La gran final del Mundial 2026 se disputó en el MetLife Stadium este domingo y ofreció un partido lleno de emoción. España se impuso a Argentina gracias al gol de Ferrán Torres, que definió con precisión tras una jugada colectiva de la furia roja.
Argentina tuvo oportunidades claras, pero esta tarde no fue suficiente. Lionel Messi, en su última final mundialista, no logró marcar y terminó el encuentro visiblemente afectado, con lágrimas al concluir el partido.
En contraste, al sonar el silbatazo final, los jugadores de España celebraron con euforia, levantando la copa y desatando la fiesta en las tribunas. Y, como es costumbre, tras cada partido los memes no se hicieron esperar.
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Los MEMES inundan las redes tras el España vs. Argentina; Messi y Yamal protagonizan los más virales
Lionel Messi y Lamine Yamal son dos figuras del partido de este domingo que protagonizan los mejores memes. En especial abundan las imágenes y videos hechos con Inteligencia Artificial basadas en la ya mítica foto del argentino bañando al español cuando era bebé, como parte de una campaña de UNICEF.
En un video incluso se invierten los papeles y Lamine Yamal baña a Lionel Messi, quien llora ante la derrota de Argentina.
Además, como la mayor parte de la afición latinoamericana, algunos usuarios mexicanos compartieron memes en apoyo a España.
Otras personas llamaron “justicia divina” a la derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026.
Las lágrimas del argentino Lionel Messi fueron festejadas por muchos también.
Y tras los constantes señalamientos de los internautas sobre el aparente favoritismo de Gianni Infantino con Argentina, el dirigente de la FIFA también protagonizó varios memes.
Lo mismo con el árbitro que dejó pasar varias amonestaciones.
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