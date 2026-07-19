Así disfrutaron los Reyes de España la final del Mundial en Nueva York

El rey de España Felipe VI y su esposa Letizia en la final de Mundial 2026

Felipe VI y Letizia, reyes de España, acudieron al Estadio Nueva York Nueva Jersey, en Estados Unidos, para disfrutar del partido entre la selección de su país y Argentina, final de la Copa del Mundo 2026.

Agencias internacionales captaron a los reyes de España en uno de los palcos del Estadio, durante el juego.

Aspecto del show de medio tiempo del Mundial 2026. ı Foto: AP

También fueron invitados el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y otros representantes del país ibérico.

En tanto, también asistieron al encuentro los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; de México, Claudia Sheinbaum; de la FIFA, Gianni Infantino, así como el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Rey Felipe VI, con “nervios pero con confianza” por duelo contra Argentina

Entrevistado por el medio RTVE antes del inicio del partido, el Rey Felipe VI de España dijo estar con “nervios” pero “con confianza” en la Selección de Fútbol de su país, que se enfrenta a Argentina por el campeonato de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Aseguró que La Roja está volviendo a “enamorar” como lo hizo en Sudáfrica 2010, por lo que, dijo, espera un gran partido.

TRUMP, SHEINBAUM Y CARNEY ACOMPAÑADOS POR EL REY FELIPE Y PEDRO SÁNCHEZ EN LA FINAL DEL MUNDIAL 2026 EN EL METLIFE



Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; de México, Claudia Sheinbaum; y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, presenciaron juntos la final del Mundial… pic.twitter.com/IncH8591Q1 — Periodismo Público Ecuador (@PeriodismoP_Ec) July 19, 2026

“Nervios, pero también con confianza porque esta selección vuelve a enamorar como lo hicieron sus mayores en el 2010 y yo creo que vamos a ver una final espectacular entre dos países que, en el fondo, son dos países hermanos, dos grandes naciones, y con dos increíbles selecciones. Así que será un gran espectáculo y confiemos en que caiga de nuestro lado”, expresó el Rey.

En tanto, Letizia, reina consorte de España, remarcó que todo el país está emocionado, y pidió que, pase lo que pase, “todos juntos podamos reconocernos la misma alegría” que dio la Copa Mundial.

King Felipe, Queen Letizia, Princess Leonor and Infanta Sofia arrived for the 2026 World Cup Final 🇪🇸 pic.twitter.com/6Gm6yB2aTC — ChristinZ (@ChristinsQueens) July 19, 2026

“Estamos emocionados como está toda España, de cómo está yendo el Mundial, de cómo está jugando nuestra Selección. Solo queda ganar y, como he leído esta mañana, que todos juntos podamos reconocernos en esta misma alegría”, expresó Letizia.

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