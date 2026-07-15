Argentina vs España: Dónde ver EN VIVO y GRATIS la gran final del Mundial 2026 el próximo 19 de julio

España buscará confirmar su etiqueta de favorita cuando enfrente a Argentina en la final de final del Mundial 2026. La selección dirigida por Luis de la Fuente llega después de vencer a Francia en las semifinales del torneo, mientras que los pupilos de Lionel Scaloni derrotaron a Inglaterra en la antesala de la gran final.

El conjunto español suma seis victorias y un empate en este torneo, además de que es la mejor defensa del certamen al solo recibir un gol desde su debut ante Cabo Verde en el Estadio Atlanta. Argentina no ha tenido un paso perfecto, ya que sufrieron para llegar a la final y el encuentro ante La Roja será otro cotejo de alta intensidad.

Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, el campeón de la Eurocopa y el rey de la Copa América se verán las caras en la final del torneo de la FIFA, en un partido que podría definir a la mejor selección del orbe.

¿Dónde ver EN VIVO España vs Argentina del Mundial 2026?

Fecha: domingo 19 de julio de 2026

Hora: 13:00 horas (tiempo del centro de México)

Estadio: Nueva York/Nueva Jersey

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX

Posibles alineaciones para el España vs Argentina

ESPAÑA: Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri Hernández, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Álex Baena, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal.

ARGENTINA: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lionel Messi.

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The #FIFAWorldCup Final is coming to New York New Jersey 🗽 pic.twitter.com/omaAeuvLQI — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 16, 2026

España y Argentina protagonizan su segundo choque en una Copa del Mundo

España y Argentina no tienen una rivalidad con mucha historia en la Copa del Mundo, ya que, a pesar de que son dos selecciones que siempre están en los mundiales, argentinos y españoles solo se han visto las caras en una ocasión en este torneo.

Fue en 1966 cuando la Albiceleste se midió ante La Roja y los sudamericanos terminaron llevándose la victoria por marcador de 2-1 en la fase de grupos. Todos los goles de este compromiso se marcaron en el segundo tiempo.

Saliendo de la Copa del Mundo, España y Argentina se han medido en 13 ocasiones en encuentros amistosos, con marca de seis victorias para La Roja, cinco para la Albiceleste y solo dos empates.

DCO