Marc Cucurella invita la pizza a sus familiares para celebrar el pase de España a la final del Mundial 2026 (VIDEO)

Marc Cucurella le llevó una pizza a su familia tras el pase de España a la final del Mundial 2026.

Marc Cucurella, lateral izquierdo de la selección de España, se hizo viral luego de que fue captado llevando una pizza entre sus manos momentos después de que la Roja derrotó 2-0 a Francia para conseguir su boleto a la gran final de la Copa del Mundo 2026.

En redes sociales circula un video en el que se observa al nuevo futbolista del Real Madrid con dirección a las gradas del Estadio Dallas para encontrarse con sus familiares, entre ellos sus tres hijos, y entregarles la pizza, un gesto que fue aplaudido por los internautas.

Marc Cucurella desata la locura al ir a buscar a su familia con mochila al hombro, una pizza en la mano y la sonrisa que conquista a toda la afición-1 pic.twitter.com/mgnOUbYWm8 — 90gol (@90golinfo) July 14, 2026

Marc Cucurella ya tenía puesto su pants y su mochila al momento en el que fue visto llevándole el antojo a sus seres queridos después del incondicional apoyo que le brindaron en el estadio de los Dallas Cowboys, donde España se convirtió en la primera finalista del Mundial 2026.

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Marc Cucurella, indiscutible en la zaga de España en el Mundial 2026

Marc Cucurella ha completado los 90 minutos en los siete partidos que lleva España en lo que va de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

El lateral izquierdo de 27 años de edad ha sido fundamental en la zaga de la Roja, que solamente ha recibido un gol durante el magno evento de la FIFA, el cual fue en la victoria de 2-1 sobre Bélgica en cuartos de final.

Marc Cucurella ha aportado tres asistencias para España en el Mundial 2026, una en la goleada de 4-0 ante Arabia Saudita en fase de grupos y dos en el 3-0 frente a Austria en el cotejo de dieciseisavos de final.

¿Cuándo juega España la final del Mundial 2026?

España disputará la gran final de la Copa del Mundo 2026 el próximo domingo 19 de julio, cuando mida fuerzas ante Argentina en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, donde se conocerá al próximo monarca del orbe.

Para La Roja se trata de su segunda aparición en la historia en el duelo por el título del certamen de la FIFA, mientras que para la Albiceleste será su sexta serie disputada y la segunda de manera consecutiva, luego de la que jugó hace cuatro años en Qatar.

EVG