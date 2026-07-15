¿Dónde vive Lamine Yamal, el futbolista de España?

El martes España logró obtener su pase a la final de la Copa del Mundo al tener un marcador 2-0 en el partido contra Francia, por lo que ahora solamente están en espera de conocer a su contrincante que será definido hoy después del partido de Argentina contra Inglaterra.

Durante el encuentro del martes Lamine Yamal sufrió una falta por parte de Lucas Digné, por lo que este penalti fue cobrado por mikel Oyarzabal para abrir el marcador del partido en el que los españoles se llevaron su pase a la final.

Lamine Yamal ha sido uno de los seleccionados españoles más destacados durante este torneo, y su hermano menor, Keyne, también se ha llevado el foco de los reflectores gracias a sus celebraciones llenas de emoción.

En el partido del martes llamó la atención de los internautas la vicha que Yamal portaba, pues esta contiene el número “08304” y la palabra “Rocafoda”, haciendo referencia a la ciudad de Mataró, al barrio obrero que es el hogar de migrantes desde los años 90 y es el lugar en el que creció el futbolista.

Sin embargo, durante las últimas horas Lamine Yamal no ha sido mencionado por las razones anteriores, sino porque la casa del futbolista sufrió un intento de robo durante las primeras horas de este miércoles.

¿Dónde vive Lamine Yamal?

Medios españoles compartieron que dos hombres con el rostro cubierto por un pasamontañas saltaron una de las paredes de una propiedad ubicada en el municipio Esplugues de Lobregat de Barcelona durante la noche.

Asimismo, apuntan que ambos sujetos fueron sorprendidos por el personal de seguridad privaa del futbolista, y la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d’Esquadra abrieron una investigación para determinar quiénes fueron los presuntos ladrones.

Además del domicilio del futbolista, que es conocido por haber sido propiedad de Gerard Piqué y Shakira, indican que la investigación también está abierta para otros dos domicilios ubicados en la misma zona.

Hasta el momento no se ha brindado más información sobre los presuntos ladrones, y tampoco se ha determinado si los intentos de robo en las otras propiedades fueron perpetuados por las mismas personas.

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