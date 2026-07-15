Futbol Mexicano

La Liga MX presenta al equipo de estrellas que participará en el All-Star Game contra la MLS

El All-Star Game tendrá su quinta edición con la Liga MX como invitado y Antonio Mohamed fue el técnico elegido para dirigir a los elegidos del futbol mexicano

La Liga MX presenta su equipo para el All-Star Game.
La Liga MX presenta su equipo para el All-Star Game. Foto: Captura de Pantalla
Por:
Diego Chávez Ortiz

La Liga MX volvió a ser invitada a participar en el All-Star Game contra la MLS y este miércoles se dio a conocer la lista de los futbolistas que participarán en este evento y serán dirigidos por Antonio Mohamed, el último técnico que fue bicampeón en el futbol mexicano.

El estratega del Toluca eligió a los mejores jugadores de la temporada pasada y varios futbolistas de Pumas y Cruz Azul, los dos equipos que disputaron la final del torneo, están en la lista final del conjunto de la Liga MX para participar en el All-Star Game de este año, el cual se va a llevar a cabo en Charlotte.

La lista de la Liga MX para disputar el All-Star Game 2026

La Liga MX ya tiene listo a su equipo para enfrentarse a las estrellas de la Major League Soccer y Antonio Mohamed eligió a los mejores futbolistas del balompié mexicano para viajar a Charlotte el próximo 29 de julio.

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Porteros

  • Keylor Navas - Pumas
  • Nahuel Guzmán - Tigres

Defensas

  • Bruno Méndez - Toluca
  • Willer Ditta - Cruz Azul
  • Federico Pereira - Toluca
  • Nathan Silva - Pumas
  • Israel Reyes - América
  • Jesús Garza - Tigres
  • Richard Ledezma - Chivas
  • Jesús Gallardo - Toluca
  • Bryan González - Chivas

Mediocampistas

  • Erik Lira - Cruz Azul
  • Franco Romero - Toluca
  • Carlos Rodríguez - Cruz Azul
  • Iker Fimbres - Monterrey
  • Nicolás Castro - Toluca
  • Brian Gutiérrez - Chivas
  • Fernando Gorriarán - Tigres
  • Gilberto Mora - Tijuana
  • Brian Rodríguez - América
  • José Paradela - Cruz Azul
  • Juan Brunetta - Tigres
  • Kevin Castañeda - Tijuana

Delanteros

  • Santiago Sandoval - Chivas
  • Armando González - Chivas
  • Robert Morales - Pumas

Antonio Mohamed llamó a Keylor Navas y Nahuel Guzmán para defender el marco de la Liga MX, aunque son los dos guardametas más longevos del futbol mexicano, pero que mayor experiencia y nivel tienen bajo los tres palos.

DCO

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