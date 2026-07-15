La Liga MX presenta al equipo de estrellas que participará en el All-Star Game contra la MLS

La Liga MX volvió a ser invitada a participar en el All-Star Game contra la MLS y este miércoles se dio a conocer la lista de los futbolistas que participarán en este evento y serán dirigidos por Antonio Mohamed, el último técnico que fue bicampeón en el futbol mexicano.
El estratega del Toluca eligió a los mejores jugadores de la temporada pasada y varios futbolistas de Pumas y Cruz Azul, los dos equipos que disputaron la final del torneo, están en la lista final del conjunto de la Liga MX para participar en el All-Star Game de este año, el cual se va a llevar a cabo en Charlotte.
La lista de la Liga MX para disputar el All-Star Game 2026
La Liga MX ya tiene listo a su equipo para enfrentarse a las estrellas de la Major League Soccer y Antonio Mohamed eligió a los mejores futbolistas del balompié mexicano para viajar a Charlotte el próximo 29 de julio.
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Porteros
- Keylor Navas - Pumas
- Nahuel Guzmán - Tigres
Defensas
- Bruno Méndez - Toluca
- Willer Ditta - Cruz Azul
- Federico Pereira - Toluca
- Nathan Silva - Pumas
- Israel Reyes - América
- Jesús Garza - Tigres
- Richard Ledezma - Chivas
- Jesús Gallardo - Toluca
- Bryan González - Chivas
Mediocampistas
- Erik Lira - Cruz Azul
- Franco Romero - Toluca
- Carlos Rodríguez - Cruz Azul
- Iker Fimbres - Monterrey
- Nicolás Castro - Toluca
- Brian Gutiérrez - Chivas
- Fernando Gorriarán - Tigres
- Gilberto Mora - Tijuana
- Brian Rodríguez - América
- José Paradela - Cruz Azul
- Juan Brunetta - Tigres
- Kevin Castañeda - Tijuana
Delanteros
- Santiago Sandoval - Chivas
- Armando González - Chivas
- Robert Morales - Pumas
Antonio Mohamed llamó a Keylor Navas y Nahuel Guzmán para defender el marco de la Liga MX, aunque son los dos guardametas más longevos del futbol mexicano, pero que mayor experiencia y nivel tienen bajo los tres palos.
DCO