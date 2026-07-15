La Liga MX presenta al equipo de estrellas que participará en el All-Star Game contra la MLS

La Liga MX volvió a ser invitada a participar en el All-Star Game contra la MLS y este miércoles se dio a conocer la lista de los futbolistas que participarán en este evento y serán dirigidos por Antonio Mohamed, el último técnico que fue bicampeón en el futbol mexicano.

El estratega del Toluca eligió a los mejores jugadores de la temporada pasada y varios futbolistas de Pumas y Cruz Azul, los dos equipos que disputaron la final del torneo, están en la lista final del conjunto de la Liga MX para participar en el All-Star Game de este año, el cual se va a llevar a cabo en Charlotte.

¡Listos los representantes de #LaLigaDeLaAfición! ⭐️



Los candidatos al Balón de Oro y los elegidos por Antonio Mohamed conforman el equipo de #LigaBBVAMX para el All Star Game ante la @MLS. 🫡⚽



Tenemos una cita en Charlotte. 🤝@voit_mx | #LMXASGame26



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La lista de la Liga MX para disputar el All-Star Game 2026

La Liga MX ya tiene listo a su equipo para enfrentarse a las estrellas de la Major League Soccer y Antonio Mohamed eligió a los mejores futbolistas del balompié mexicano para viajar a Charlotte el próximo 29 de julio.

Porteros

Keylor Navas - Pumas

Nahuel Guzmán - Tigres

Defensas

Bruno Méndez - Toluca

Willer Ditta - Cruz Azul

Federico Pereira - Toluca

Nathan Silva - Pumas

Israel Reyes - América

Jesús Garza - Tigres

Richard Ledezma - Chivas

Jesús Gallardo - Toluca

Bryan González - Chivas

Mediocampistas

Erik Lira - Cruz Azul

Franco Romero - Toluca

Carlos Rodríguez - Cruz Azul

Iker Fimbres - Monterrey

Nicolás Castro - Toluca

Brian Gutiérrez - Chivas

Fernando Gorriarán - Tigres

Gilberto Mora - Tijuana

Brian Rodríguez - América

José Paradela - Cruz Azul

Juan Brunetta - Tigres

Kevin Castañeda - Tijuana

Delanteros

Santiago Sandoval - Chivas

Armando González - Chivas

Robert Morales - Pumas

Antonio Mohamed llamó a Keylor Navas y Nahuel Guzmán para defender el marco de la Liga MX, aunque son los dos guardametas más longevos del futbol mexicano, pero que mayor experiencia y nivel tienen bajo los tres palos.

DCO