Fuera de canchas

¡Insólito! Campaña que pide dejar fuera a Argentina del Mundial 2026 reúne más de 10 millones de firmas

La campaña Argentina Out se hizo viral rápidamente, luego de pedir la expulsión de la Albiceleste del Mundial 2026 por considerar que ha sido beneficiada por la FIFA y los árbitros

Jugadores de Argentina antes de la semifinal de la Copa del Mundo 2026 contra Inglaterra.
Jugadores de Argentina antes de la semifinal de la Copa del Mundo 2026 contra Inglaterra. Foto: AP
Por:
Enrique Villanueva

Argentina Out es el nombre de una iniciativa que ya reunió más de 10 millones de firmas para exigir la expulsión de Argentina de la Copa del Mundo 2026, una medida insólita previo al juego de semifinales contra Inglaterra en Atlanta, Georgia.

Medios internacionales como Clarín dieron a conocer que la campaña surgida en Internet cobró fuerza rápidamente y superó las 10 millones de firmas en la víspera del cotejo contra los tres leones, del cual saldrá el rival de España para la gran final, a celebrarse el próximo domingo 19 de julio.

¿Por qué surgió la campaña Argentina Out?

La campaña Argentina Out argumenta que quiere a la Albiceleste fuera de la Copa del Mundo 2026, debido a que considera que la FIFA y los árbitros han favorecido deliberadamente a la selección sudamericana durante el certamen.

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El malestar creció después del triunfo de 3-2 sobre Egipto en octavos de final, duelo en el que hubo polémica por un gol anulado a los africanos, que en ese momento ya iban ganando 1-0 el duelo en Atlanta.

El mensaje de los impulsores de la campaña Argentina Out ha enarbolado el mensaje de que el resto de las selecciones participantes en la Copa del Mundo 2026 no ha competido en las mismas condiciones que el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

EVG

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