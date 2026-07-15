¿De dónde es Ismail Elfath, el árbitro del partido Inglaterra vs Argentina?

Argentina se enfrentará a Inglaterra este miércoles durante el segundo partido de semifinal del Mundial 2026, y este encuentro contará con la presencia del árbitro Ismail Elfath.

El albiceleste ha sido señalado durante este Mundial por el presunto favoritismo que han recibido por parte de los árbitros, y esta ocasión no es la excepción a estas acusaciones.

Diversos exfutbolistas, comentaristas deportivos, directores técnicos y medios han apuntado un posible favoritismo hacia el país sudamericano, pues acotan que posiblemente quieran que el astro, Lionel Messi, se lleve de nueva cuenta la Copa.

El árbitro Ismail Elfath incluso ha sido clasificado como el “favorito” de Messi, pues el juego de este miércoles no será el primero en el que ambos estén dentro del campo, e incluso no será el primero de un Mundial.

Lionel Messi gets his favourite referee for England vs Argentina World Cup semi-final — Daily Mail (@DailyMail) July 14, 2026

¿De dónde es Ismail Elfath?

Ismail Elfath nació en Casablanca, Marruecos; sin embargo, con tan solo 18 años se mudó a Estados Unidos para estudiar y se nacionalizó, por lo que cuenta con una doble nacionalidad.

Elfath estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad de Texas, y desde el 2016 forma parte de la lista de árbitros interlacionales de la FIFA, por lo que además de este 2026, tambén ha estado presente en el Mundial Catar 2022.

En 2022 fue el árbitro que estuvo durante la final de Francia contra Argentina, en la que el albiceleste se llevó la Copa luego de la ronda de penales que disputaron ambas selecciones.

EL GRATO RECUERDO DE LA PULGA: Ismail Elfath, el árbitro de la semi entre Argentina e Inglaterra en el Mundial, fue el encargado de impartir justicia en la final de la #LeaguesCup 2023 entre Inter Miami (Leo Messi capitán) y Nashville SC, primer título de Las Garzas en su… pic.twitter.com/bRH8iENdjl — SportsCenter (@SC_ESPN) July 14, 2026

Además del Mundial de 2022, Ismail Elfath es árbitro desde el 2012 en la Major League Soccer, por lo que en esta liga ha tenido la oportunidad de pitar en algunos partidos en los que ha estado presente Lionel Messi.

Dentro de la trayectoria internacional de Elfath se encuentran los siguientes eventos:

Copa Mundial sub-20 de la FIFA 2019

Copa Oro de la CONCACAF 2019

Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Copa Africana de las Naciones 2021

Copa Internacional de la FIFA 2025

Copa de Campeones de la CONCACAF 2026

Copa Mundial FIFA 2022 Catar

Copa Mundial FIFA 2026 Norteamericana

Durante toda su carrera como árbitro, Ismail Elfath ha mostrado aproximadamente mil 220 tarjetas amarillas, 151 expulsiones y 109 penaltis en los 331 partidos que ha dirigido, por lo que es considerado como uno de los más experimentados de la CONCACAF.

The match officials for @FIFAWorldCup match 102 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 13, 2026

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.