Aficionados de Argentina golpean brutalmente a un mexicano durante el Mundial 2026 (VIDEO)

La recta final del Mundial 2026 volvió a verse empañada por un episodio de violencia fuera de las canchas.

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que cuatro aficionados con la playera de la selección de Argentina golpean brutalmente a un seguidor mexicano en plena vía pública, presuntamente en la ciudad de Seattle, Estados Unidos.

Las imágenes rápidamente se hicieron virales y generaron indignación entre usuarios, quienes cuestionaron la falta de intervención de las personas que presenciaban la agresión y exigieron sanciones para los responsables.

Que lamentables son, 4 Argentinos vs 1 Mexicano en Seattle, luego van y se hacen las víctimas a donde van 🤢 https://t.co/cfq9g07hCj — Mike (@BlueCFM_) July 14, 2026

El mexicano intentó defender sus pertenencias

En el video se observa cómo un joven que porta la playera verde de la Selección Mexicana es rodeado por cuatro aficionados argentinos. De acuerdo con las imágenes, los agresores intentan quitarle sus tenis y una sudadera que llevaba amarrada a una cangurera.

El aficionado mexicano intenta resistirse y proteger sus pertenencias; sin embargo, termina en el suelo, donde comienza a recibir golpes y patadas por parte del grupo de seguidores argentinos.

Aunque alrededor había decenas de personas observando la escena, únicamente un hombre decidió intervenir para intentar frenar la agresión, aunque la superioridad numérica de los atacantes dificultó detener la pelea.

Hasta el momento no existe información oficial sobre personas detenidas, lesionados de gravedad o denuncias presentadas ante las autoridades estadounidenses.

La agresión ocurre antes de la semifinal de Argentina

El incidente se registró en las horas previas al partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, encuentro que definirá al segundo finalista del torneo.

Si bien las causas que originaron la pelea todavía son desconocidas, el video ha provocado una fuerte reacción en redes sociales, donde numerosos aficionados condenaron la violencia y pidieron que los responsables sean identificados.

La agresión vuelve a colocar el comportamiento de algunos aficionados en el centro de la conversación durante la Copa del Mundo, justo cuando la FIFA y las autoridades locales han reforzado los operativos de seguridad para evitar incidentes entre seguidores de distintas selecciones.

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