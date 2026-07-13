Paola Rojas rompe el silencio y revela la incómoda propuesta que Diego Maradona le hizo en pleno Mundial

Maradona volvió a ser tema de conversación luego de la confesión realizada por la comunicadora mexicana.

Paola Rojas sorprendió al revelar uno de los momentos más incómodos de su carrera periodística al recordar una propuesta que, asegura, recibió de Diego Armando Maradona durante la Copa del Mundo de Brasil 2014.

La comunicadora mexicana explicó que el episodio ocurrió cuando buscaba entrevistar a una de las máximas leyendas del futbol mundial, pero todo cambió tras la respuesta que obtuvo del argentino.

La periodista compartió la anécdota durante una conversación con José Ramón Fernández, donde aseguró que decidió hablar del tema para visibilizar situaciones que muchas mujeres enfrentan dentro del ejercicio periodístico.

La propuesta de Maradona que cambió todo

Rojas explicó que durante el Mundial coincidió con Maradona dentro de un elevador y aprovechó el momento para reiterarle su interés por entrevistarlo.

“Diego, estoy intentando una entrevista contigo, me encantaría, soy periodista mexicana”, recordó haberle dicho.

La respuesta del campeón del mundo con Argentina en México 1986 fue completamente inesperada.

“Yo sí quiero platicar contigo, pero en mi habitación”.

La periodista aseguró que, tras escuchar esa propuesta, decidió abandonar cualquier intento de conseguir la entrevista.

“Desde luego dejé de insistir. No me interesó más hacer esa entrevista”, relató.

Lo que le contó la maestra @PaolaRojas al maestro @joserra_espn sobre Diego Armando Maradona debería ser motivo para bajar a ese "Dios" que creó el hombre y que ese sujeto se creyó. El silencio incómodo, lo dice todo... pic.twitter.com/uKQRzSXoOE — Luis Zepeda🎭 (@luiszepeda23) July 13, 2026

Rojas decidió contarlo para visibilizar estas situaciones

La conductora dejó claro que continúa reconociendo la grandeza futbolística de Diego Maradona, pero explicó que aquella experiencia modificó la imagen personal que tenía del exfutbolista.

“Yo sé que es un ídolo, pero así fue y lo cuento porque es parte de lo que nos enfrentamos las mujeres en este esfuerzo por hacer periodismo”, comentó.

Las declaraciones rápidamente generaron conversación en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre el comportamiento del histórico futbolista argentino y recordaron otros episodios polémicos que marcaron su vida fuera de las canchas.

Maradona, considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, también estuvo envuelto en diversas controversias personales a lo largo de su carrera, incluidas acusaciones de violencia y conflictos con exparejas, situaciones que frecuentemente acompañaron su trayectoria deportiva.

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