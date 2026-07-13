Por no pasarle el balón a Haaland, delantero de Noruega recibe amenazas de muerte tras eliminación en el Mundial 2026

La pareja de Alexander Sorloth, Lena Selnes, compartió capturas de pantalla de las amenazas.

La eliminación de Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026 no solo dejó una enorme decepción deportiva, sino también un episodio que volvió a poner sobre la mesa la violencia que existe en las redes sociales.

Alexander Sorloth, delantero del Atlético de Madrid, comenzó a recibir amenazas de muerte e incluso mensajes donde le pedían que se quitara la vida después de una acción que involucró a Erling Haaland durante el partido frente a Inglaterra.

Todo ocurrió luego de que el atacante decidiera rematar al arco en un contragolpe en lugar de asistir a Haaland, quien aparecía sin marca. La oportunidad terminó desperdiciándose y, minutos después, Inglaterra empató el encuentro antes de terminar imponiéndose 2-1 en tiempo extra.

This angle of Sørloth ignoring Haaland. The reaction from Haaland says it all man. He was frustrated and disappointed, just like the rest of us. pic.twitter.com/i1sf0SjAH7 — Geronimo Morgans (@GeronimoMorgans) July 12, 2026

La pareja de Sorloth exhibe los mensajes de odio

La situación escaló rápidamente cuando Lena Selnes, pareja del futbolista, publicó en Instagram varias capturas de pantalla donde mostró algunos de los mensajes que han recibido.

“Dile a tu marido que se vaya de Noruega y se tire por un precipicio”, “Coge a tu novio y muérete; es la única manera” y “Vamos a matarlo”, fueron algunos de los mensajes que recibió el futbolista.

La publicación buscó evidenciar el nivel de violencia que generó una simple decisión tomada dentro del terreno de juego.

"La Copa del Mundo y el futbol traen mucha alegría, pero también mucho odio. No quería prestar atención a esto, pero sentí que debía hacerlo después de leer comentarios como estos“, escribió.

Sorloth explica la polémica jugada con Haaland

Tras el encuentro, Alexander Sorloth explicó que en ningún momento ignoró deliberadamente a Erling Haaland.

"Lo único que quería hacer era pasarle el balón a Erling, pero me pareció que no había espacio para el pase, así que opté por disparar“, aseguró el delantero.

Por su parte, el seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, lamentó la situación y condenó los ataques que ha sufrido su jugador.

"Es trágico. Este es el mundo en el que vivimos. Les digo a los jugadores que se mantengan alejados de las redes sociales, especialmente en días como este. No tiene ningún sentido“, declaró.

La derrota dejó fuera a Noruega del Mundial 2026, pero también abrió un nuevo debate sobre los límites del comportamiento de los aficionados en redes sociales y las consecuencias que pueden generar este tipo de campañas de odio contra los futbolistas.

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