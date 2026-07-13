La VIRAL reacción de Kylian Mbappé al ver el balón para las semifinales del Mundial 2026 (VIDEO)

Kylian Mbappé examinó de manera minuciosa el balón con el que se jugarán semifinales del Mundial 2026.

A Kylian Mbappé, el goleador de Francia en el Mundial 2026, parece no haberle gustado del todo el Trionda Final, el balón con el que se jugarán las semifinales de la justa que se realiza en Norteamérica, en las que Les Bleus medirán fuerzas ante España, actual campeona de Europa.

En un video que circula en redes sociales se ve al delantero del Real Madrid examinando la nueva esférica de manera minuciosa. Su rostro invita a pensar que la misma no fue de su agrado, pues incluso momentos después se acerca a él el entrenador Didier Deschamps y la expresión de Donatello no cambia.

¿LE GUSTÓ O NO?



Mbappé examinó el nuevo balón que se usará en semifinales y la final.



Su reacción no fue precisamente de entusiasmo. pic.twitter.com/AK7dr8ysYH — José Ramón Fernández (@joserra_espn) July 13, 2026

¿Cómo es el balón de las semifinales del Mundial 2026?

La FIFA anunció que el Trionda Final es el balón con el que se disputarán los juegos de semifinales, duelo por el tercer lugar y la final de la Copa del Mundo 2026.

TE RECOMENDAMOS: Liga MX Atlas deja ir a Diego Cocca por impensable motivo a solo días de arrancar la Liga MX

Este esférico cuenta con una combinación de colores negro, dorado y rojo, con los nombres impresos de las ciudades anfitrionas de la justa.

Es la sexta ocasión que la FIFA lanza un balón especial para las finales de una Copa del Mundo, tradición que comenzó con el Teamgeist en la edición de Alemania 2006.

⚽️ Adidas presentó la pelota dorada para las fases finales del #Mundial2026🏆



▶️ La "Trionda Final" se utilizará en los dos partidos de las semifinales y en la final de la Copa del Mundo. pic.twitter.com/o66SVXpoK6 — Talo Montero 🎙️🏟️ (@TaloMontero01) July 6, 2026

A ese balón especial le siguieron Jabulani en Sudáfrica 2010, Brazuca Final Río en Brasil 2014, Telstar Mechta en Rusia 2018 y Al Hilm en Qatar 2022.

Kylian Mbappé pelea el título de goleo en el Mundial 2026

El francés Kylian Mbappé encabeza la tabla de goleadores de la Copa del Mundo 2026, con ocho anotaciones, misma cantidad que Lionel Messi suma con Argentina.

Donatello ha marcado en todos los partidos de Les Bleus en el certamen tripartita, menos en el triunfo de 4-1 sobre Noruega en el desenlace de la fase de grupos, aunque en dicho duelo colaboró con dos asistencias.

El Mundial 2026 es el tercer magno evento de la FIFA que Kylian Mbappé disputa con Francia, con la que se proclamó campeona en su debut en Rusia 2018.

EVG