Cristiano Ronaldo presume el nuevo juguete de lujo de sus hijos que pocos pueden tener (FOTOS)

Cristiano Ronaldo volvió a Arabia Saudita para pasar tiempo con su familia antes de iniciar la nueva temporada con el Al-Nassr y su esposa Georgina Rodríguez compartió en redes sociales algunas imágenes del nuevo juguete que tendrán sus hijos en casa para ocuparlo cuando quieran.

La pareja de CR7 presumió que ya tienen una sala con pistas de boliche para su uso personal y con varias bolas de diferentes colores para sus hijos. En la publicación se puede ver al futbolista de 41 años jugando un rato con sus hijos y su nuevo juguete.

Cristiano Ronaldo con sus hijos. ı Foto: Captura de Pantalla

El retiro de Cristiano Ronaldo cada vez está más cerca

Cristiano Ronaldo se despidió de su última Copa del Mundo en los octavos de final enfrentando a España. El delantero portugués se mostró triste tras quedarse fuera del certamen y mostró algunas lágrimas en el campo de juego.

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El Bicho disputará una temporada más con el Al-Nassr pero posiblemente se retire de la Selección de Portugal muy pronto, hasta el momento, el delantero luso dejó en claro que esta fue su última participación en un Mundial y que los demás temas que engloban al conjunto nacional los meditará con más tiempo.

El retiro del astro portugués está cada vez más cerca, pero también Cristiano Ronaldo está en busca de alcanzar la marca de los 1000 goles que viene acechando desde hace ya unos meses, la cual podría concretar en la temporada que viene con el Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo jugando boliche con sus hijos. ı Foto: Captura de Pantalla

¿Cuándo vuelve Cristiano Ronaldo a la actividad con el Al-Nassr?

Cristiano Ronaldo pronto volverá a los entrenamientos con el Al-Nassr para prepararse de cara a la siguiente temporada, por lo mientras está disfrutando de unas vacaciones tras su participación en el Mundial 2026.

De momento el primer partido que tiene programado el Al-Nassr en lo que resta del año es el 16 agosto del 2026 en la Copa del Rey de Campeones, compromiso en el que se medirán frente al Al Draih en los dieciseisavos de final del certamen.

El conjunto en el que participa Cristiano Ronaldo volverá a buscar el título de la Saudi Pro League para convertirse en bicampeones del torneo local en Arabia Saudita.

DCO