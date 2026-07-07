La FOTO de Cristiano Ronaldo llorando que marcó su despedida del Mundial 2026

Después de que Portugal fue eliminado por España en la Copa del Mundo, Cristiano Ronaldo se despidió de su participación en Mundiales, sin haber conseguido alzar el trofeo en ninguna de las seis ediciones donde participó.

El momento de la despedida conmovió al público, quienes señalan al astro como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Entre lágrimas, el CR7 impactó al mundo entero con su salida definitiva del torneo.

Hoje dói, mas uma derrota nunca vai definir quem tu és. Obrigado por me inspirares todos os dias com a tua força, dedicação e paixão pelo futebol.



Para mim, serás sempre o maior de todos os tempos.



Amo-te. ❤️🇵🇹 pic.twitter.com/oiV7BOfHiA — Cristiano Junior (@Cristianojrpr) July 6, 2026

Incluso el hijo de Cristiano Ronaldo dejó un emotivo mensaje a su papá tras la eliminación de Portugal del Mundial 2026: “Hoy duele, pero una derrota nunca definirá quién eres. Gracias por inspirarme cada día con tu fuerza, dedicación y pasión por el futbol”, le escribió.

La foto de Cristiano Ronaldo llorando tras quedar fuera del Mundial 2026

A través de redes sociales, se hicieron virales las fotos y videos en los que ‘El Bicho’ camina incrédulo tras la derrota de su selección mientras se lleva las manos al rostro en varias ocasiones mientras trata de contener la emoción.

o Cristiano Ronaldo chorando pela eliminação de Portugal contra Espanha.



acho que nunca vi esse homem chorar na vida #PORxESP pic.twitter.com/qaXIlDX93n — ☙ (@layzhis) July 6, 2026

Cristiano trata de aplaudir por el partido contra España, pero en su rostro se alcanza a ver la mezcla de emociones por su último partido en mundiales, donde alcanzó junto al resto de Portugal la fase de octavos de final.

El momento quedó capturado e inmortalizado, al ver a uno de los grandes astros del fútbol actual romper en llanto. Recordemos que el delantero en el Al-Nassr F.C. de la Liga Profesional Saudí, ha conseguido decenas de títulos.

La FOTO de Cristiano Ronaldo llorando que marcó su despedida del Mundial 2026 ı Foto: AP

Ha sido galardonado de manera individual con 5 Balones de Oro, 4 Botas de Oro y 2 premios The Best de la FIFA, entre muchas otras distinciones. Esto sin mencionar su victoria en torneos como la Eurocopa, la Champions League, entre muchos otros torneos; sin embargo, para muchos de sus seguidores, al famoso le quedó pendiente ganar un Mundial.

“Antes de Cristiano, Portugal no tenía ganado ningún título [...] El mayor título que gané en la selección fue en 2016, que para mi tiene la misma dimensión que un Mundial. Por eso salgo de consciencia tranquila”, expresó el capitán en su despedida, dejando ver que no se arrepiente en su desempeño a través de los años.

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