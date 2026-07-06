Reportan que miembros de la FIFA piden la renuncia de Giannni Infantino tras polémica de Balogun

En últimas horas se han incrementado rumores que señalan que miembros de la FIFA estarían pidiendo la renuncia del presidente del organismo, Gianni Infantino, esto luego de la manera en la que se ha tratado toda la polémica en torno a Folarin Balogun.

Además, reportes de medios nacionales señalan que se estaría preparando una demanda en su contra al considerar que contravino las reglas de la FIFA para favorecer a Estados Unidos, quien podrá alinear a Florian Balogun en el duelo de octavos de final de la Copa del Mundo 2026 ante Bélgica.

TRUMP e Infantino, el pasado 5 de diciembre en Washington ı Foto: AP

Estos reportes surgen luego que la FIFA tomó la decisión de quitarle la tarjeta roja al delantero estadounidense Folarin Balogun, quien había sido expulsado en el duelo ante Bosnia-Herzegovina en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Infantino se lavó las manos y aseguró: “He visto los comentarios públicos con respecto a la decisión del Comité Disciplinario independiente de la FIFA relacionada con la suspensión de Folarin Balogun, y me gustaría reiterar un principio fundamental de la gobernanza de la FIFA”.

“Los órganos judiciales de la FIFA son independientes. Operan de manera autónoma, aplican el Código Disciplinario de la FIFA y deciden los casos en base a las regulaciones aplicables y los hechos específicos ante ellos. Su independencia es esencial para la credibilidad e integridad del futbol, y esto debe respetarse siempre”, indicó.

La decisión para revertir la roja se dio después de una llamada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Infantino.

“Recibí una llamada del Presidente Donald Trump, tal como recibo llamadas de jefes de estado, funcionarios gubernamentales, partes interesadas en el fútbol y ejecutivos empresariales de todo el mundo sobre muchos temas diferentes. Durante nuestra conversación, expliqué que había un proceso legal en curso que involucraba a los órganos judiciales independientes de la FIFA y que el caso sería decidido en su momento por los órganos competentes. Así es como funciona el sistema de la FIFA, y es un principio que siempre defenderé”, indicó en el comunicado.

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