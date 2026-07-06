‘Lo único que hice fue pedir una revisión’: Trump sobre llamada a Infantino para quitar sanción a Balogun

Trump aseguró que no llamó a la FIFA para "decirles qué hacer", sino para "revisar" tarjeta roja contra Balogun.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó que se comunicó directamente con el presidente de la FIFA, Giani Infantino, para intentar cambiar la expulsión del jugador Folarin Balogun, jugador de la Selección de Fútbol de su país, aunque aseguró que “lo único que hice fue pedir una revisión”.

En un encuentro con la prensa desde la Oficina Oval de la Casa Blanca, Trump reconoció que llamó a Infantino para revisar la expulsión de Balogun, quien obtuvo una tarjeta roja durante el juego de la Selección de Estados Unidos contra Bosnia y Herzegovina, la cual lo inhabilitaba para jugar contra Bélgica este lunes.

Árbitro Raphael Claus muestra tarjeta roja a Folarin Balogun durante juego EU vs Bosnia y Herzegovina del Mundial 2026. ı Foto: Reuters

No obstante, Trump matizó que esta llamada no fue para exigir que se retirara la tarjeta roja, sino solo para pedir que “se revisara” la infracción marcada por el “horrible” árbitro.

“Lo único que hice fue pedir una revisión, porque no creía que fuera falta. Vi la jugada. Eso no fue falta. Ni siquiera fue una infracción. Fueron dos chicos corriendo a toda velocidad que, por casualidad, chocaron entre sí”, expresó Trump ante la prensa.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA (izq.), en una llamada telefónica durante el juego EU vs Bosnia y Herzegovina del Mundial 2026. ı Foto: Reuters

“No les dije qué tenían que hacer. No puedo decirles qué tienen que hacer”, concluyó el presidente.

Hasta el domingo, la llamada de Trump a Infantino había sido reportada de manera extraoficial por la agencia The Associated Press, la cual tuvo conocimiento de la petición de alto nivel gracias a una fuente que habló bajo condición de anonimato.

Trump on Balogun:



Balogun is our best player. He got a red card. I didn't know what that meant, but then I heard that it means you cannot play in the next game.



That's very unfair. How do you penalize him for a game that hasn't been played yet?



I asked for a review by FIFA. pic.twitter.com/UmMU6N4u6k — Clash Report (@clashreport) July 6, 2026

La noticia provocó indignación tanto al exterior como al interior del mundo del deporte, pues se cuestionó que fuera posible ajustar las normas de manera arbitraria. Rudi García, director técnico de Bélgica, expresó que la noticia debía ser “una broma”, mientras que la selección de Bosnia y Herzegovina llamó a la FIFA y a la Selección de EU una “mafia”.

No obstante, Donald Trump reiteró ante la prensa en la Oficina Oval que la FIFA tomó una “decisión realmente brillante” al retirar la tarjeta roja a Folarin Balogun: “Creo que la decisión del árbitro fue horrible”, remarcó.

“Una broma”, dijo el DT de Bélgica

Rudi García, director técnico de Bélgica, selección contra la que Estados Unidos se enfrentará este lunes, con Balogun nuevamente en sus filas, consideró la decisión “una broma”, aunque enfatizó que le corresponde centrarse en su equipo y no en el rival.

VAR robbed the United States of it's leading goal scorer for the round of 16



There's no way this is a red on Balogun



They are both checking to the ball



The defender bumps him and steps in front of him just as Balogun is trying to step in front of the defender



The way his foot… pic.twitter.com/sl9o26gGWN — KanekoaTheGreat (@KanekoaTheGreat) July 3, 2026

“Que yo recuerde, creo que es la primera vez en la historia de la Copa del Mundo que hay este tipo de decisión”, dijo García en declaraciones a la prensa.

“[Pero] yo soy entrenador, voy a centrarme en mi equipo, en el partido. No importa el once inicial de Estados Unidos, lo que cuenta para mí es el terreno de juego, es mi equipo y que ganemos", subrayó.

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