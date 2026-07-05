FIFA levanta suspensión a Balogun para duelo EU vs Bélgica; AP reporta posible intervención de Casa Blanca

AP reporta una posible intervención de la Casa Blanca para permitir la reintegración de Folarin Balogun en duelo de EU contra Bélgica del Mundial 2026.

La FIFA dejó sin efecto la suspensión de un partido impuesta al delantero estadounidense Folarin Balogun, por lo que el atacante podrá disputar el encuentro de octavos de final del Mundial frente a Bélgica.

No obstante, la decisión provocó polémica tras conocerse que la Casa Blanca solicitó revisar la expulsión del jugador, de acuerdo con fuentes que hablaron bajo condición de anonimato a The Associated Press (AP).

Folarin Balogun podrá jugar en el partido de EU contra Bélgica, tras levantamiento de suspensión por parte de la FIFA. ı Foto: Reuters

Según informó AP, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se comunicó con el titular de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir que el organismo analizara nuevamente la tarjeta roja mostrada a Balogun durante la victoria estadounidense por 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina.

La agencia citó a una persona con conocimiento de la llamada que habló bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizada para hacer declaraciones públicas.

BREAKING: The White House called FIFA’s Gianni Infantino to review Team USA’s Folarin Balogun’s red card, AP source says. https://t.co/ZM1M8IIf01 — The Associated Press (@AP) July 5, 2026

Balogun fue expulsado, con roja, durante juego EU vs Bosnia

Balogun, máximo goleador de la selección estadounidense en el torneo con tres anotaciones, fue expulsado después de que el árbitro revisó la jugada en el VAR y determinó que había pisado el tobillo derecho del defensor bosnio Tarik Muharemović.

La tarjeta roja implicaba una suspensión automática para el siguiente compromiso.

Folarin Balogun fue expulsado con tarjeta roja durante duelo EU vs Bosnia. ı Foto: Reuters

No obstante, la FIFA anunció que la sanción quedó suspendida durante un periodo de prueba de un año, con fundamento en el artículo 27 de su Código Disciplinario, lo que permitirá al delantero estar disponible frente a Bélgica.

El organismo precisó que, si Balogun incurre en una infracción de naturaleza y gravedad similares dentro de ese plazo, la suspensión volverá a aplicarse, además de cualquier castigo correspondiente por la nueva falta.

Estados Unidos ganó 2 - 0 a Bosnia y Herzegovina. ı Foto: Reuters

Tras conocerse la resolución, Donald Trump celebró la medida en su red social Truth a propósito de lo cual afirmo que la FIFA había corregido "una gran injusticia“.

Asimismo, la Federación de Futbol de Estados Unidos expresó su conformidad con el fallo y señaló que se encontraba satisfecha de que el atacante pudiera participar en el siguiente encuentro.

Donald Trump, presidente de EU (der.), junto a Giani Infantino, presidente de la FIFA (izq.). ı Foto: Reuters

En tanto, el capitán estadounidense, Christian Pulisic, comentó que los jugadores conocieron la noticia mientras se dirigían al entrenamiento y que inicialmente dudaron de su veracidad.

Bélgica se dice “asombrada” por decisión

En contraste, la Real Federación Belga de Futbol manifestó estar "asombrada" por la determinación y sostuvo que la decisión contradice las disposiciones del reglamento del torneo, el cual establece que una tarjeta roja conlleva una suspensión automática para el partido siguiente.

Además, el seleccionador belga, Rudi Garcia, cuestionó la medida y afirmó que, más allá del impacto para su equipo, el caso plantea interrogantes sobre la integridad y la aplicación uniforme de las normas disciplinarias en la Copa del Mundo.

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