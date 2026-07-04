Mundial 2026: Equipos clasificados a cuartos de final, eliminados y enfrentamientos AL MOMENTO

Sigue la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo 2026 y entra en la ronda de octavos de final. Los 16 equipos restantes buscarán el pase a los cuartos, recordando que para este torneo se aumentó una fase de nocaut (los dieciseisavos de final).

Marruecos eliminó a Canadá y se convirtió en el primer equipo en clasificar a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. Los Leones del Atlas eran favoritos y cumplieron con las expectativas.

Así se juegan los cuartos de final del Mundial 2026

Marruecos vs. Francia/Paraguay

Portugal/España vs. Estados Unidos/Bélgica

Brasil/Noruega vs. México/Inglaterra

Argentina/Egipto vs. Suiza/Colombia

Equipos en cuartos de final

Marruecos

Equipos eliminados

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Canadá

Así se fueron sumando a la siguiente ronda

Azzedine Ounahi marcó un doblete para encaminar a Marruecos a una victoria 3-0 sobre Canadá en los octavos de final del Mundial, convirtiéndose en la primera nación africana en alcanzar los cuartos de final del certamen en al menos dos ocasiones.

🇲🇦 Morocco have qualified for the Quarter-finals!#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026

Marruecos se colocó en cuartos de final por segundo torneo consecutivo, luego de convertirse en el primer equipo africano en llegar a las semifinales en 2022. Marruecos se medirá el próximo jueves en Boston al ganador del duelo entre Paraguay y Francia.

Marruecos, que ocupa el sexto puesto en el ranking de la FIFA, eliminó a Holanda en tanda de penales para acceder a octavos de final, la eliminación más temprana del cuadro neerlandés en un Mundial.

Ambos equipos se enfrentaron en el Mundial de Qatar 2022, cuando Marruecos venció a Canadá 2-1 en la fase de grupos en camino a su cuarto lugar en el certamen.

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