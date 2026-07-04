Mundial 2026: Equipos clasificados a cuartos de final, eliminados y enfrentamientos AL MOMENTO

Sigue la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo 2026 y entra en la ronda de octavos de final. Los 16 equipos restantes buscarán el pase a los cuartos, recordando que para este torneo se aumentó una fase de nocaut (los dieciseisavos de final).
Marruecos eliminó a Canadá y se convirtió en el primer equipo en clasificar a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. Los Leones del Atlas eran favoritos y cumplieron con las expectativas.
Así se juegan los cuartos de final del Mundial 2026
- Marruecos vs. Francia/Paraguay
- Portugal/España vs. Estados Unidos/Bélgica
- Brasil/Noruega vs. México/Inglaterra
- Argentina/Egipto vs. Suiza/Colombia
Equipos en cuartos de final
- Marruecos
Equipos eliminados
Marruecos elimina a Canadá para llegar a cuartos de final de la Copa del Mundo 2026
- Canadá
Así se fueron sumando a la siguiente ronda
Azzedine Ounahi marcó un doblete para encaminar a Marruecos a una victoria 3-0 sobre Canadá en los octavos de final del Mundial, convirtiéndose en la primera nación africana en alcanzar los cuartos de final del certamen en al menos dos ocasiones.
Marruecos se colocó en cuartos de final por segundo torneo consecutivo, luego de convertirse en el primer equipo africano en llegar a las semifinales en 2022. Marruecos se medirá el próximo jueves en Boston al ganador del duelo entre Paraguay y Francia.
Marruecos, que ocupa el sexto puesto en el ranking de la FIFA, eliminó a Holanda en tanda de penales para acceder a octavos de final, la eliminación más temprana del cuadro neerlandés en un Mundial.
Ambos equipos se enfrentaron en el Mundial de Qatar 2022, cuando Marruecos venció a Canadá 2-1 en la fase de grupos en camino a su cuarto lugar en el certamen.
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