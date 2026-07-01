Esta es la MILLONADA que México se llevó por clasificar a octavos de final de la Copa del Mundo 2026

La FMF recibirá una importante suma de dinero gracias al pase de México a los octavos de final del Mundial 2026.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) aseguró aseguró la cuantiosa suma de 15 millones de dólares luego de la clasificación de la Selección Mexicana a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, lo cual consiguió tras haber derrotado 2-0 a Ecuador en el Estadio Azteca con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Para la actual justa mundialista, la FIFA aprobó un esquema de incentivos sin precedentes, pues la federación de cada selección se embolsó 10 millones de dólares, además de 1.5 que fueron destinados a cubrir los gastos de preparación antes del torneo que albergan México, Estados Unidos y Canadá.

Juntando esa cantidad de dinero y los 15 millones de billetes verdes por acceder a los octavos de final, la FMF ya tiene hasta el momento 26.5 millones de dólares asegurados por el desempeño de México en lo que va del Mundial 2026.

¿Cuánto dinero se llevaría México si derrota a Inglaterra?

La Selección Mexicana se verá las caras con Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, cotejo que se llevará a cabo en la cancha del Estadio Azteca.

Si el Tricolor clasifica a los cuartos de final de la máxima cita futbolística recibiría 19 millones de dólares adicionales de parte de la FIFA.

El ganador del encuentro entre las selecciones de México e Inglaterra se convertirá en el contrincante del vencedor del atractivo duelo entre Brasil y Noruega, que se enfrentan en Nueva York, también el domingo 5 de julio.

Con el corazón por delante, la fe intacta y el respaldo de todo un país. 💚🤍❤️



Este domingo, vamos 𝑱𝑼𝑵𝑻𝑶𝑺 como uno mismo en nuestra casa. ✨#SomosMéxico pic.twitter.com/fOyv4OsTbE — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 2, 2026

Los impresionantes números de México en el Mundial 2026

La Selección Mexicana ha sorprendido a propios y extraños por su desempeño hasta el momento en la Copa del Mundo 2026, pues ha ganado los cuatro partidos que ha disputado y tiene su meta imbatida.

El Tricolor logró una fase de grupos perfecta por primera vez en su historia en la justa, pues nunca había ganado sus tres cotejos. Sudáfrica (2-0), Corea del Sur (1-0) y Chequia (3-0) fueron las víctimas de los dirigidos por Javier Aguirre en el sector A.

Ecuador fue el rival de México en dieciseisavos de final del Mundial 2026, duelo en el que tras una gran exhibición, principalmente en el primer tiempo, los tricolores se impusieron 2-0 para ganar por primera vez desde 1986 un partido de eliminación directa en Copa del Mundo.

EVG