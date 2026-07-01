Gianni Infantino manda condolencias por muerte de cuatro aficionados en festejos por triunfo de México sobre Ecuador

Gianni Infantino lamentó la muerte de cuatro personas en los festejos del triunfo de México sobre Ecuador.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, externó sus condolencias por el fallecimiento de cuatro aficionados durante los festejos por la victoria de México sobre Ecuador, resultado con el que los dirigidos por Javier Aguirre clasificaron a los octavos de final del Mundial 2026.

“Nos ha entristecido profundamente conocer la trágica muerte de cuatro personas en la Ciudad de México durante las celebraciones que siguieron al partido de la Selección Mexicana. En nombre de la FIFA y la comunidad del futbol internacional enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familias y amigos. Que descansen en paz”, escribió el mandamás del ente rector del balompié a nivel internacional, en un mensaje que compartió en sus redes sociales.

El mensaje de Gianni Infantino tras las cuatro muertes en los festejos del triunfo de México sobre Ecuador en el Mundial 2026. ı Foto: AP

¿De qué murieron los aficionados?

Nadine Gasman, secretaria de Salud capitalina, dio a conocer que tres personas (un hombre de 44 años y dos mujeres de 19 y 48 años) murieron por asfixia, mientras que una cuarta víctima perdió la vida en un hospital a raíz de un paro cardiorrespiratorio.

De acuerdo con cifras oficiales, aproximadamente 1.4 millones de personas salieron a festejar la clasificación de la Selección Mexicana a los octavos de final del Mundial 2026 en los distintos puntos de la CDMX.

Alrededor de 485,000 de esas personas se concentraron en Paseo de la Reforma, el Monumento a la Revolución y Avenida Juárez.

EVG