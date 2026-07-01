Bélgica remonta con agónico penalti a Senegal en tiempos extra y clasifica a los octavos de final del Mundial 2026

Bélgica tuvo una reacción heroica para eliminar a Senegal en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

La selección de Bélgica tuvo una feroz reacción ante Senegal, ante la que perdía 2-0 hasta el minuto 86 en Seattle, donde se impuso 3-2 en tiempos extra con un penalti en los últimos momentos del alargue para instalarse en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Habib Diarra, al minuto 25, e Ismaïla Sarr, en la parte complementaria (51′), fueron los autores de los goles de los Leones de la Teranga, que por segunda vez en su historia disputan el magno evento de la FIFA tras su debut en la edición de Corea-Japón 2002.

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Romelu Lukaku descontó al minuto 86 para darle una última esperanza a los dirigidos por Rudi García. Y al 89′, Youri Tielemans aprovechó una mal salida del portero Mory Diaw, tras un centro de Leandro Trossard para igualar los cartones y forzar los tiempos extra.

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Polémico penalti decide el juego a favor de Bélgica

La polémica apareció en los últimos minutos del segundo tiempo extra, cuando el árbitro revisó un posible penalti a favor del equipo belga por una posible falta de Camara sobre Tielemans. Tras observar la acción, el silbante determinó que hubo infracción.

Youri Tielemans engañó por completo al portero de Senegal para convertir el tanto de la victoria y clasificación de Bélgica a los octavos de final del Mundial 2026.

EVG