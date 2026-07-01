¡El inglés más mexicano! Famoso influencer llora al ver a México hacer historia en el Mundial 2026 (VIDEO)

Un influencer inglés lloró de emoción tras una victoria de México en el Mundial 2026.

Martin, mejor conocido como El Chilanglés, es un influencer de Inglaterra que vive en México y que celebró y lloró después del triunfo del Tricolor sobre Chequia en el cierre de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, en el Estadio Azteca, un momento que compartió en sus redes sociales.

“Soy de Inglaterra, pero México es mi hogar y lloré al verlo hacer historia”, fue el mensaje con el que el creador de contenido acompañó su video, en el que muestra su rostro de emoción mientras llora, y posteriormente se reproducen algunas fotos que tomó del 3-0 sobre los checos en el Coloso de Santa Úrsula.

El Chilanglés publicó el emotivo video las horas previas a que México derrotara 2-0 a Ecuador, también en la cancha del Azteca, para conseguir su boleto a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, un triunfo también histórico por ser el primero del Tricolor en 40 años en eliminación directa del magno evento.

¿Quién es el Chilangles, influencer inglés que vive en México?

El Chilanglés es el apodo de Martin, un creador de contenido inglés originario de Liverpool, que se ha ganado el cariño de la gente por adoptar la cultura mexicana y declararse “más mexicano que británico”.

Mediante sus redes sociales, principalmente su Instagram de El Chilanglés y su canal de YouTube de El Chilanglés, comparte sus experiencias recorriendo el mundo sin salir de la Ciudad de México y explorando la fusión cultural, lo que le ha generado varios adeptos.

En sus redes sociales, El Chilanglés se describe como mexicano en proceso, además de actor y exchef, entre otras cosas. “Acompáñame a viajar x el mundo SIN salir de la CDMX”, es su slogan.

México e Inglaterra se cruzan en el Mundial 2026

El Chilanglés tendrá el corazón dividido, pues Inglaterra será el rival de México en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

El goleador Harry Kane y compañía vendrán al Estadio Azteca para enfrentar al equipo dirigido por Javier Aguirre, que marcha con paso perfecto de cuatro triunfos y sin anotaciones recibidas.

El partido entre las selecciones de México e Inglaterra se llevará a cabo el próximo domingo 5 de julio.

EVG