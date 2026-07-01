Javier Aguirre y la torta bajo el brazo que le hizo ganar ante Ecuador en la Copa del Mundo 2026

Javier Aguirre sabe que lo hecho la noche del 30 de junio de 2026 pasará a la historia tras conseguir el quinto partido y sobre todo por darle una alegría más a la afición mexicana, que en todo el país está ilusionada con lo conseguido hasta el momento en el Mundial 2026.

Al ser cuestionado en conferencia de prensa sobre cómo vio a sus futbolistas y lo importante que significa trascender en una Copa, reconoció que muchas veces él también se quedó cortito en eliminaciones directas.

▶️ #VIDEO | 🇲🇽❤️ “ESTE GRUPO SE MERECE LO QUE ESTÁ VIVIENDO”



Javier Aguirre destacó la unión que existe dentro de la Selección Mexicana y aseguró que el éxito del equipo es fruto del gran ambiente que han construido.



🗣️ “Son muy unidos, construimos una verdadera familia. No lo… pic.twitter.com/VqYPDGaLQD — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 1, 2026

“Significa mucho para mí. Yo soy uno de esos que no pudo pasar al quinto partido y duele mucho hacer una buena primera fase y quedarte en el camino por algún error. Hoy esta comunión con la gente es un impulso. Jorge (Sánchez) no podía más. Hicimos los cambios por fatiga. Fue un partido muy exigente, Ecuador es un equipo que te lleva al límite y estamos muy contentos los mexicanos”, dijo.

Por otra parte, aseguró que lo que están viviendo sus futbolistas es algo que se merecen y que la familia que han logrado crear es lo que los mantiene peleando por todo lo que se les ponga en el camino.

▶ #Video | Javier Aguirre reconoce que le sabe muy bien la victoria y reconoce que él también se quedó muchos torneos en la orilla, pero aprendió de los errores y espera seguir por este camino



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“Es un grupo que merece lo que está sucediendo. La conexión con la afición, estamos jugando un Mundial y estamos entre los 16 mejores del mundo. Estamos muy bien, muy concentrados, muy contentos y es una familia, es una verdadera familia. Es un grupo espectacular. Hicimos bien las cosas, hicimos dos goles en la primera parte. Por razones obvias Ecuador nos metió atrás y tenía que buscar los goles. En lo que estoy insatisfecho es en las contras, pero son cosas de futbol y hay que mejorarlas”.

Fiel a su estilo, Aguirre reconoció que lo único que le hace falta en estos momentos es “un whisky cortito con hielo. Se me acabó en la habitación”.

▶ #Video | Javier Aguirre reconoce que está encantado con Rafael Márquez y que nunca dudó en aceptar que fuera su auxiliar. En conferencia de prensa asegura que “México está en buenas manos para el siguiente Mundial”



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Por último resaltó que México está en buenas manos en el futuro, pues sabe que con Rafael Márquez los jugadores van a aprender mucho mucho.

“Cuando me invitaron a la selección, nunca dudé que llegara Rafa con nosotros. Tiene título UEFA Pro, trabajó en Barcelona, jugó en Barcelona y nos ha enseñado muchas cosas. La humildad que ha mostrado Rafa me tiene encantado y estamos en muy buenas manos”.

aar