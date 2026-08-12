Leagues Cup 2026: Estos son los equipos clasificados AL MOMENTO a los cuartos de final del torneo

El Club León es el primer equipo en ganar los tres partidos de fase de grupos de la Leagues Cup y conseguir su pase a los cuartos de final de manera invicta. Además, fue el primer invitado a la fase de eliminación del torneo internacional por parte de la Liga MX.
Entre las dos ligas, 36 equipos disputan el torneo, pero solo ocho logran avanzar a la siguiente fase y en la tercera jornada se comienzan a definir a los clubes que seguirán en búsqueda del título. Este miércoles la Liga MX definió a los cuatro clubes que representarán al futbol mexicano en la fase de eliminación directa del certamen binacional.
Estos son los equipos clasificados AL MOMENTO a los cuartos de final
A falta de que se disputen cinco partidos en la fase de grupos de la Leagues Cup, los ochos equipos, cuatro de la Liga MX y cuatro de la MLS, ya casi están definidos para que disputen los cuartos de final, solo queda que se acomoden los puestos con los últimos resultados del certamen.
Leagues Cup: Resumen de la actividad del 12 de agosto; Toluca derrota al FC Dallas y clasifica a cuartos de final
Clasificados Liga MX
- América
- Cruz Azul
- León
- Toluca
Clasificados MLS
- Columbus Crew
- Real Salt Lake
- Austin FC
- LAFC
En los clasificados de la Liga MX, el América y Cruz Azul aún tienen oportunidad de quedarse con el liderato de la Leagues Cup y enfrentarse ante el cuarto lugar de la Major League Soccer, aunque la única manera en la que puedan asegurar el primer puesto es ganando su respectivo partido.
Así se jugarían AL MOMENTO los cuartos de final de la Leagues Cup 2026
Los ocho equipos que disputarán los cuartos de final de la Leagues Cup ya se preparan para volver a este torneo en unas semanas, pues será hasta el 26 de agosto cuando se lleven a cabo los primeros encuentros de la primera ronda de eliminación.
Cuartos de final
- Columbus Crew vs Cruz Azul
- LAFC vs América
- Toluca vs Real Salt Lake
- León vs Austin FC
Cabe recalcar que de los equipos de la MLS solo cuatro siguen peleando un puesto en los cuartos de final, que son LAFC, Chicago Fire y Austin FC, aunque los últimos dos aún tienen un partido pendiente y una victoria de ambos dejaría fuera al conjunto angelino.
DCO