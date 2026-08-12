Leagues Cup 2026: Estos son los equipos clasificados AL MOMENTO a los cuartos de final del torneo

El Club León es el primer equipo en ganar los tres partidos de fase de grupos de la Leagues Cup y conseguir su pase a los cuartos de final de manera invicta. Además, fue el primer invitado a la fase de eliminación del torneo internacional por parte de la Liga MX.

Entre las dos ligas, 36 equipos disputan el torneo, pero solo ocho logran avanzar a la siguiente fase y en la tercera jornada se comienzan a definir a los clubes que seguirán en búsqueda del título. Este miércoles la Liga MX definió a los cuatro clubes que representarán al futbol mexicano en la fase de eliminación directa del certamen binacional.

¡Este @clubleonfc sí es como lo pintan! 😎🦁 Con paso perfecto en esta #LeaguesCup2026, La Fiera aseguró su lugar en los Cuartos de Final pic.twitter.com/p3AGUOhxrk — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 13, 2026

Estos son los equipos clasificados AL MOMENTO a los cuartos de final

A falta de que se disputen cinco partidos en la fase de grupos de la Leagues Cup, los ochos equipos, cuatro de la Liga MX y cuatro de la MLS, ya casi están definidos para que disputen los cuartos de final, solo queda que se acomoden los puestos con los últimos resultados del certamen.

Clasificados Liga MX

América

Cruz Azul

León

Toluca

Clasificados MLS

Columbus Crew

Real Salt Lake

Austin FC

LAFC

En los clasificados de la Liga MX, el América y Cruz Azul aún tienen oportunidad de quedarse con el liderato de la Leagues Cup y enfrentarse ante el cuarto lugar de la Major League Soccer, aunque la única manera en la que puedan asegurar el primer puesto es ganando su respectivo partido.

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¿Logrará Toluca conseguir su pase a los cuartos de final? 👀🏟 pic.twitter.com/Jzc5ipp6W3 — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 12, 2026

Así se jugarían AL MOMENTO los cuartos de final de la Leagues Cup 2026

Los ocho equipos que disputarán los cuartos de final de la Leagues Cup ya se preparan para volver a este torneo en unas semanas, pues será hasta el 26 de agosto cuando se lleven a cabo los primeros encuentros de la primera ronda de eliminación.

Cuartos de final

Columbus Crew vs Cruz Azul

LAFC vs América

Toluca vs Real Salt Lake

León vs Austin FC

Cabe recalcar que de los equipos de la MLS solo cuatro siguen peleando un puesto en los cuartos de final, que son LAFC, Chicago Fire y Austin FC, aunque los últimos dos aún tienen un partido pendiente y una victoria de ambos dejaría fuera al conjunto angelino.

DCO