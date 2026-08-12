Clubes de la Liga de Expansión apelan en el TAS contra la FMF por la eliminación del ascenso y descenso

El tema del ascenso y descenso en el futbol mexicano no terminará hasta que exista una resolución formal, así que algunos clubes de la Liga de Expansión se unieron para apelar contra la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ante El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

“Los clubes antes mencionados junto con Cancún FC hemos presentado una apelación ante el Tribunal Arbitral del Deporte en contra de la decisión del Comité Ejecutivo de la FMF de eliminar el sistema de ascenso y descenso y aprobar Reglamentos de Competencia implementando dicha medida. El procedimiento arbitral ante el TAS se encuentra actualmente en curso. Por ende, no realizaremos mayor comentario al respecto”, se puede leer en el comunicado.

Comunicado oficial ✍🏻 pic.twitter.com/211tWN8rbQ — Mineros de Zacatecas (@MinerosFc) August 12, 2026

La Liga de Expansión no deja de manifestarse contra la desaparición del ascenso

Desde que se dio a conocer que el ascenso y descenso desaparecería por completo en el futbol mexicano, los clubes de la Liga de Expansión comenzaron a protestar de diferentes maneras para mostrar su enojo y descontento con esta decisión, la cual viene desde la Federación Mexicana de Futbol.

Desde lanzar comunicados hablando sobre el tema hasta realizar protestas en el campo de juego, han sido las formas en las que los equipos buscan que regrese el ascenso. De igual manera, la afición ha salido a las calles a demostrar su descontento realizando marchas en sus ciudades.

Los equipos también han destacado que no quieren que se les regale el puesto en Primera División, sino que buscan que regrese el ascenso para ganarse su lugar en el máximo circuito siendo campeones de la Liga de Expansión.

DCO