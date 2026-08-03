Futbolistas y clubes de la Liga de Expansión lanzan queja contra la FMF por eliminación de ascenso

Jugadores y equipos de la Liga de Expansión lanzaron de manera conjunta un comunicado en el que se quejan de que la FMF haya tomado la decisión de eliminar el ascenso y el descenso, algo que consideran erróneo tanto para los futbolistas como para los aficionados.
“La desaparición del ascenso y el descenso no solo perjudica a los futbolistas. También afecta a clubes, ciudades, aficionados y, especialmente, a las futuras generaciones de jugadores que sueñan con llegar a la máxima categoría por sus propios méritos”, se lee en parte del mensaje.
Liga de Expansión lamenta que FMF haya tomado decisión sin consultar
En el mismo comunicado, los futbolistas y clubes de la Liga de Expansión condenaron también que la FMF haya tomado esta decisión sin hacerles una consulta.
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“Esta decisión se ha tomado sin contar con nosotros. Por ello, queremos expresar nuestro profundo descontento por no sentirnos representados ni escuchados en unas decisiones que afectan directamente a nuestro presente y a nuestro futuro profesional, así como al desarrollo del futbol mexicano”, se subraya en el mensaje.
Clubes de Expansión piden derecho a ganarse su ascenso
Los equipos de la Liga de Expansión dejaron en claro que lo único que piden es el derecho de tener la oportunidad de ascender y competir en la Liga MX.
“No pedimos un lugar en Primera División. Pedimos el derecho a ganárnoslo. No pedimos privilegios. Pedimos igualdad de oportunidades para competir y progresar a través del mérito deportivo”, se lee en el mensaje.
Finalmente, hicieron hincapié en que la no existencia de ascenso y descenso repercute en aspectos como la asistencia a los estadios y los sueldos de los jugadores.
“Cuando desaparece la ilusión, también se rompe el vínculo que une a una ciudad con su equipo. Las consecuencias son evidentes: reducciones de entre el 50% y el 80% en aspectos fundamentales para el crecimiento de una liga, como la asistencia a los estadios, los salarios de futbolistas, cuerpos técnicos y demás trabajadores, así como los ingresos por patrocinio”,
Club Atlético La Paz, Leones Negros, Mineros de Zacatecas, Atlético Morelia, Cancún FC, Venados FC, Tlaxcala FC, Tigres de Álica, Tapachula FC y Universidad Michoacana son los clubes que respaldan esta queja contra la FMF.
EVG