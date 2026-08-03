Futbolistas y clubes de la Liga de Expansión lanzan queja contra la FMF por eliminación de ascenso

Jugadores del Cancún FC tras un partido en el Apertura 2026 de la Liga de Expansión.

Jugadores y equipos de la Liga de Expansión lanzaron de manera conjunta un comunicado en el que se quejan de que la FMF haya tomado la decisión de eliminar el ascenso y el descenso, algo que consideran erróneo tanto para los futbolistas como para los aficionados.

“La desaparición del ascenso y el descenso no solo perjudica a los futbolistas. También afecta a clubes, ciudades, aficionados y, especialmente, a las futuras generaciones de jugadores que sueñan con llegar a la máxima categoría por sus propios méritos”, se lee en parte del mensaje.

Sale a la luz un comunicado oficial de los jugadores.



Estos piden fútbol con ascenso y descenso.



Interesante situación, los clubes observan como ellos toman la iniciativa tras las decisiones de estas semanas. pic.twitter.com/UjWfCF0njS — Cántalo Camacho (@CantaloCamacho) August 3, 2026

Liga de Expansión lamenta que FMF haya tomado decisión sin consultar

En el mismo comunicado, los futbolistas y clubes de la Liga de Expansión condenaron también que la FMF haya tomado esta decisión sin hacerles una consulta.

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“Esta decisión se ha tomado sin contar con nosotros. Por ello, queremos expresar nuestro profundo descontento por no sentirnos representados ni escuchados en unas decisiones que afectan directamente a nuestro presente y a nuestro futuro profesional, así como al desarrollo del futbol mexicano”, se subraya en el mensaje.

Clubes de Expansión piden derecho a ganarse su ascenso

Los equipos de la Liga de Expansión dejaron en claro que lo único que piden es el derecho de tener la oportunidad de ascender y competir en la Liga MX.

“No pedimos un lugar en Primera División. Pedimos el derecho a ganárnoslo. No pedimos privilegios. Pedimos igualdad de oportunidades para competir y progresar a través del mérito deportivo”, se lee en el mensaje.

Finalmente, hicieron hincapié en que la no existencia de ascenso y descenso repercute en aspectos como la asistencia a los estadios y los sueldos de los jugadores.

“Cuando desaparece la ilusión, también se rompe el vínculo que une a una ciudad con su equipo. Las consecuencias son evidentes: reducciones de entre el 50% y el 80% en aspectos fundamentales para el crecimiento de una liga, como la asistencia a los estadios, los salarios de futbolistas, cuerpos técnicos y demás trabajadores, así como los ingresos por patrocinio”,

Club Atlético La Paz, Leones Negros, Mineros de Zacatecas, Atlético Morelia, Cancún FC, Venados FC, Tlaxcala FC, Tigres de Álica, Tapachula FC y Universidad Michoacana son los clubes que respaldan esta queja contra la FMF.

EVG