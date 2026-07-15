¡OFICIAL! El ascenso y descenso desaparecen por completo en la Liga MX y Expansión MX

A menos de 24 horas de arrancar el Apertura 2026 de la Liga MX, se publicó el reglamento que entra en vigor a partir de este torneo, en el que se dio a conocer que el ascenso y descenso desaparece por completo, a pesar de que hasta este año era el plazo para tomar una decisión al respecto.

“Derivado del acuerdo tomado por el Comité Ejecutivo de la FMF, a partir de la Temporada 2026-2027, los clubes que integran Liga MX no descenderán a Expansión MX; asimismo, los clubes de Expansión MX no ascenderán a la Liga MX”, se puede leer en el Artículo 15 del reglamento del futbol mexicano.

El Artículo 35 que habla sobre el ascenso y descenso. ı Foto: Captura de Pantalla

La multa del último lugar también desaparece a partir de esta temporada

La Liga MX ha realizado algunos cambios en el torneo que no le parecen a la afición azteca, como la desaparición del ascenso y descenso e implementar la multa económica por quedar en el último puesto de la tabla general tras el año futbolístico.

Antes del arranque del Apertura 2026 también se dio a conocer que la multa económica también dejará de existir, así que la Liga MX solo será un torneo en el que lo que importa a la afición es la Liguilla, ya que durante las 17 jornadas no hay algo que se jueguen los equipos que quedan en lo más fondo de la general.

Afortunadamente volvió el formato anterior del torneo, en el que solo avanzaban los ocho primeros a la Liguilla, sin tanto rodeo del famoso play-in y en el Apertura 2026 esta forma de disputar el certamen se mantendrá hasta nuevo aviso.

Ya no habrá exigencia para los últimos equipos de la tabla general

Con la decisión de quitar el ascenso y descenso, además de eliminar la multa a los últimos equipos de la tabla general, la presión para ellos será aún menor de la que tenían en torneos pasados, ya que no habrá consecuencias si terminan en los últimos puestos en cinco temporadas seguidas.

Por lo consecuente, seguiremos viendo a los equipos de siempre pelear el título, tal vez en algún momento puedan existir sorpresas pero será un tanto complicado que ocurran, ya que los dueños no tendrán presión por armar un buen equipo.

Para el futuro, si alguna franquicia de la Expansión MX busca subir al máximo circuito, tendrá que desembolsar una fuerte cantidad de dinero para comprar su lugar en la Liga MX.

DCO