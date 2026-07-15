Liga MX: Dónde ver EN VIVO y GRATIS todos los partidos de la Jornada 1 del Apertura 2026

Después de vivir el Mundial 2026, la Liga MX vuelve para el arranque del Apertura 2026 en el fin de semana que se juega la final de la Copa del Mundo. La novedad de este semestre será el regreso del Atlante al máximo circuito del futbol mexicano y su afición ansia con ver el debut de su equipo en la cancha del Estadio Victoria.
El campeón Cruz Azul ha tenido algunos problemas con el recinto que utilizarán en esta campaña y su primer partido como local lo disputarán en la cancha del Estadio Corregidora, pero en su debut visitarán la cancha del Estadio Alfonso Lastras para verse las caras con el Atlético de San Luis.
Dónde ver EN VIVO y GRATIS todos los partidos de la Jornada 1 del Apertura 2026
La Jornada 1 del Apertura 2026 se inaugura con el partido entre el Necaxa y el Atlante en la cancha del Estadio Victoria, mientras que el compromiso entre el Querétaro y el América cierra el primer episodio del torneo local, compromiso que se llevará a cabo el sábado 18 de julio del 2026.
La coincidencia de España y Argentina en el Mundial 2026 que involucra a Cabo Verde como su enemigo en común
Jueves 16 de julio del 2026
- Necaxa vs Atlante - 19:00 horas - Fox y Fox One
- Tijuana vs Tigres - 21:10 - Fox y Fox One
Viernes 17 de julio del 2026
- Atlético de San Luis - 19:00 - Disney+ y ESPN
- León vs Atlas - 19:00 - Fox One y Fox
- Juárez vs Puebla - 21:00 - Fox One y Fox
Sábado 18 de julio del 2026
- Pumas vs Pachuca - 17:00 - ViX Premium, TUDN y Canal 5
- Chivas vs Toluca - 18:07 - Prime Video
- Monterrey vs Santos - 19:00 - ViX Premium, TUDN y Canal 5
- Querétaro vs América - 21:00 - Fox One y Fox
El Apertura 2026 arrancará con mucha actividad en sus primeras dos semanas, ya que después de la primera fecha, la Liga MX tendrá su primera jornada doble con partidos el martes 21 de julio y el resto se disputarán el fin de semana del 24 al 26 de julio.
La Liga MX tendrá un pequeño parón para disputar la Leagues Cup
La Liga MX, como se ha vuelto una costumbre en las últimas temporadas, tendrá un pequeño parón en agosto para que se lleve a cabo la Leagues Cup, el torneo binacional que disputan los equipos del futbol mexicano contra los de la MLS.
El certamen arranca el 4 de agosto del 2026 con seis partidos, jornada en la que el Charlotte vs Pumas es el partido más llamativo del primer día de actividad. América debuta enfrentando al San Diego FC y Cruz Azul hará lo propio midiéndose al Philadelphia Union.
Cabe recalcar que, desde que este torneo se juega con el nuevo formato, ningún equipo de la Liga MX ha podido levantar el título y este año buscarán conseguirlo por primera vez.
DCO