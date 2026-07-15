Liga MX: Dónde ver EN VIVO y GRATIS todos los partidos de la Jornada 1 del Apertura 2026

Después de vivir el Mundial 2026, la Liga MX vuelve para el arranque del Apertura 2026 en el fin de semana que se juega la final de la Copa del Mundo. La novedad de este semestre será el regreso del Atlante al máximo circuito del futbol mexicano y su afición ansia con ver el debut de su equipo en la cancha del Estadio Victoria.

El campeón Cruz Azul ha tenido algunos problemas con el recinto que utilizarán en esta campaña y su primer partido como local lo disputarán en la cancha del Estadio Corregidora, pero en su debut visitarán la cancha del Estadio Alfonso Lastras para verse las caras con el Atlético de San Luis.

¡Estamos muy cerca de volver a vivir la pasión y la emoción del futbol mexicano! ⚽🔥



Solo falta 1⃣ día para el regreso de la Liga BBVA MX 🤩 #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/ux6vG66ddG — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 15, 2026

Dónde ver EN VIVO y GRATIS todos los partidos de la Jornada 1 del Apertura 2026

La Jornada 1 del Apertura 2026 se inaugura con el partido entre el Necaxa y el Atlante en la cancha del Estadio Victoria, mientras que el compromiso entre el Querétaro y el América cierra el primer episodio del torneo local, compromiso que se llevará a cabo el sábado 18 de julio del 2026.

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Jueves 16 de julio del 2026

Necaxa vs Atlante - 19:00 horas - Fox y Fox One

Tijuana vs Tigres - 21:10 - Fox y Fox One

Viernes 17 de julio del 2026

Atlético de San Luis - 19:00 - Disney+ y ESPN

León vs Atlas - 19:00 - Fox One y Fox

Juárez vs Puebla - 21:00 - Fox One y Fox

Sábado 18 de julio del 2026

Pumas vs Pachuca - 17:00 - ViX Premium, TUDN y Canal 5

Chivas vs Toluca - 18:07 - Prime Video

Monterrey vs Santos - 19:00 - ViX Premium, TUDN y Canal 5

Querétaro vs América - 21:00 - Fox One y Fox

El Apertura 2026 arrancará con mucha actividad en sus primeras dos semanas, ya que después de la primera fecha, la Liga MX tendrá su primera jornada doble con partidos el martes 21 de julio y el resto se disputarán el fin de semana del 24 al 26 de julio.

¡Listos los representantes de #LaLigaDeLaAfición! ⭐️



Los candidatos al Balón de Oro y los elegidos por Antonio Mohamed conforman el equipo de #LigaBBVAMX para el All Star Game ante la @MLS. 🫡⚽



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La Liga MX tendrá un pequeño parón para disputar la Leagues Cup

La Liga MX, como se ha vuelto una costumbre en las últimas temporadas, tendrá un pequeño parón en agosto para que se lleve a cabo la Leagues Cup, el torneo binacional que disputan los equipos del futbol mexicano contra los de la MLS.

El certamen arranca el 4 de agosto del 2026 con seis partidos, jornada en la que el Charlotte vs Pumas es el partido más llamativo del primer día de actividad. América debuta enfrentando al San Diego FC y Cruz Azul hará lo propio midiéndose al Philadelphia Union.

Cabe recalcar que, desde que este torneo se juega con el nuevo formato, ningún equipo de la Liga MX ha podido levantar el título y este año buscarán conseguirlo por primera vez.

DCO