¿Cuándo inician los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 y dónde son?

La actividad deportiva no se detiene y poco después del Mundial 2026 se celebran los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que en esta edición tendrá como sede a Santo Domingo, República Dominicana, del 24 de julio al 8 de agosto.

La edición 25 de la justa regional reunirá a más de 6 mil atletas de 40 deportes en la capital dominicana, donde la delegación de México será una de las 37 que participen en la competencia.

Una ciudad, 37 países y un mismo corazón. ❤️ No importa la bandera que lleves. Aquí eres familia. 🫶🏽



Nos vemos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. 🇩🇴✨



One city, 37 countries, and one shared heart. ❤️ No matter which flag you carry, you’re family here. 🫶🏽



See you at… pic.twitter.com/tdfsJ80Td6 — Santo Domingo 2026 (@SDQ2026) July 15, 2026

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe están de manteles largos

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 tendrán un significad especial debido a que el evento regional celebra 100 años de su primera edición.

Cuba, Guatemala y México recibieron la primera edición de esta competencia del 12 de octubre al 2 de noviembre de 1926. Participaron 269 atletas, todos hombres, en ocho disciplinas.

Para la edición de este año, la otra candidatura presentada fue la de León, México. Sin embargo, la Comisión del Deporte de Guanajuato canceló la misma poco después por falta de respuesta de aval y apoyo por parte del Gobierno Federal durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

¡La delegación mexicana ya tiene abanderados para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026! 🇲🇽🙌 pic.twitter.com/YPXge3iWza — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) July 15, 2026

México ya tiene a sus abanderados par Santo Domingo 2026

Gabriela Rodríguez, especialista en tiro deportivo, y el clavadista Juan Celaya fueron elegidos como los dos abanderados de México para la ceremonia inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

“La abanderada es Gabriela Rodríguez, de tiro deportivo, y Juan Manuel Celaya, de clavados, ambos grandes representantes de sus deportes y referentes nacionales e internacionales por sus logros, entrega y determinación”, informó Samantha Desiderio, jefa de misión en el certamen regional.

La ceremonia inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe será el 24 de julio en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, en Santo Domingo.

Santo Domingo 2026 será testigo de nuevos deportes

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 verán el debut de tres deportes: netball, skateboard y e-sport.

También estarán las disciplinas tradicionales como atletismo, futbol, taekwondo, esgrima, racquetbol, maratón, voleibol de playa, triatlón, pentatlón moderno, beisbol y tiro deportivo, entre otras.

EVG