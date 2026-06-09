El ecuestre mexicano define sus equipos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

El ecuestre mexicano reveló sus equipos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, a celebrarse en Santo Domingo.

La Federación Ecuestre Mexicana (FEM) dio a conocer la integración de los equipos que representarán al país las disciplinas de salto, adiestramiento y concurso completo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, a celebrarse en Santo Domingo, República Dominicana.

El equipo de salto estará compuesto por seis jinetes con vasta experiencia en competencias internacionales, como son los casos de Nicolás Pizarro, Manuel González Dufrane, Fernando Parroquín, Juan Pablo Gaspar, Rodolfo Gómez y Juan Carlos Álvarez.

La selección de adiestramiento está conformada por cinco integrantes, que son Ricardo Manzano, Mauricio Lebrija, Irvin Leiva, Carlos Maldonado y José Luis Enrique Padilla, todos ellos bajo la dirección de Antonio Rivera Galarza.

¿Quienes integran el equipo mexicano de concurso completo?

Seis integrantes componen al equipo mexicano que participará en la disciplina de concurso completo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Alan Montemayor, Víctor Ignacio López, Luis Ariel Santiago Franco, Gerardo Parroquín, Fernando Parroquín y Bischel Hernández son los seis seleccionados en la prueba de concurso completo, en la que Cristina Zago fue designada como jinete reserva.

¿Cuándo son las competencias de ecuestre en Santo Domingo?

El Centro Ecuestre Palmarejo recibirá las competencias ecuestres de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, del 26 de julio al 7 de agosto.

La justa intercontinental comienza el 24 de julio y concluye el 8 de agosto. Será el primer gran evento deportivo tras la culminación del Mundial 2026.

EVG