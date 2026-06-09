¡Listo el calendario del Apertura 2026 de la Liga MX! Conoce las fechas más importantes

El Cruz Azul comenzará la defensa de su título en la Liga MX el próximo 17 de julio, cuando visite al Atlético de San Luis el día en la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026, que se pone en marcha un día antes con el encuentro entre Necaxa y Atlante, equipo que vuelve al máximo circuito después de 12 años. El certamen arrancará tres días antes de la final del Mundial 2026.

El subcampeón Pumas, que ya no será dirigido por Efraín Juárez, debuta el sábado 18 de julio como local contra el Pachuca. Ese mismo día también arrancan su participación Chivas y América como local y visitante contra Toluca y Querétaro, de manera respectiva.

La Liga MX dio a conocer que la fase regular del Torneo Apertura 2026 se desarrollará del 16 de julio al 22 de noviembre. Al igual que en el Clausura 2026, tampoco habrá play-in, por lo que los ocho primeros clasificarán a cuartos de final, que se realizarán del 25 al 29 de noviembre.

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Fechas más importantes del Apertura 2026 de la Liga MX

Jornada 1

Atlético de San Luis vs Cruz Azul (Viernes 16 de julio)

Jornada 8

Cruz Azul vs América (Sábado 12 de septiembre)

Monterrey vs Tigres (Domingo 13 de septiembre)

Jornada 9

América vs Chivas (Sábado 19 de septiembre)

Jornada 11

Atlas vs Chivas (Sábado 10 de octubre)

Pumas vs Cruz Azul (Domingo 11 de octubre)

Jornada 16

Pumas vs América (7 de noviembre)

¿Cuándo será la final del Apertura 2026 de la Liga MX?

La Liga MX informó que los partidos correspondientes a la gran final del Torneo Apertura 2026 se realizarán el jueves 10 y el domingo 13 de diciembre.

Sin embargo, las fechas serían otras si el Toluca es el que accede a la última fase del campeonato, esto debido a que en diciembre jugará la Copa Intercontinental de la FIFA, torneo que empieza el 9 de diciembre.

En ese caso, los cotejos correspondientes a la final del Apertura 2026 se recorrerían al jueves 24 (ida) y al domingo 27 (vuelta) de diciembre.

EVG