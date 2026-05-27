La Liga MX fue vista por 81 millones de aficionados en el Clausura 2026

El Clausura 2026 llegó a su fin con el Cruz Azul campeón por décima ocasión en su historia y se dieron a conocer los balances de los temas deportivos, operativos y de audiencia. El futbol mexicano fue visto por 81 millones de aficionados durante el primer torneo del año.

“La Liga MX felicita y reconoce a los clubes Toluca, campeón del Apertura 2025, y a Cruz Azul, campeón del Clausura 2026, por los títulos obtenidos durante la temporada 2025-26″, se puede leer en el comunicado.

De igual forma, dieron a conocer que la “Liga MX reportó una audiencia acumulada de 81.71 millones de personas en México y Estados Unidos durante el Clausura 2026, con datos actualizados hasta las semifinales de vuelta”.

LIGA BBVA MX



Balance deportivo, operativo y de audiencia correspondiente a la Temporada 2025-26. 📊#Apertura2025 #ConMéxicoCL26 pic.twitter.com/kHY0ZshsGc — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 27, 2026

La Liga MX registró una asistencia única en los estadios

La Liga MX también informó la asistencia que tuvieron los 16 estadios del futbol mexicano y, por partido, el promedio era de 23 mil 417 espectadores por partido.

“El Clausura 2026 cerró con 3.91 millones de aficionados en los estadios, con un promedio de 23,417 espectadores por partido. Esta cifra coloca al torneo como el cuarto con mejor promedio de asistencia entre los últimos 12 torneos comparados y como el registro más alto desde el Clausura 2024″, informaron.

Además, informaron que la liguilla del Clausura 2026 “registró más de 569 mil asistentes. El partido con mayor asistencia del torneo fue la semifinal de ida entre Cruz Azul y Guadalajara, con 63,375 aficionados”.

DCO