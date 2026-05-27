Crystal Palace derrota por la mínima al Rayo Vallecano y se convierte en campeón de la Conference League

La Conference League llegó a su final con la victoria del Crystal Palace sobre el Rayo Vallecano por la mínima, con lo que el conjunto de la Premier League consiguió llevarse la copa del torneo internacional y su pase a la próxima campaña de la Europa League.

El Rayo Vallecano ilusionó a toda su afición esta temporada en la Conference League, pues fue la primera vez que disputaron una final de un certamen de esta magnitud. Algunos aficionados realizaron viajes de locura para llegar a Leipzig y ver a su equipo en la final.

El primer tiempo fue poco y nada en la cancha del Red Bull Arena, ya que ninguno de los dos clubes consiguió hacerle daño a su rival durante los 45 minutos, aunque sí existieron jugadas de peligro que levantaron a los aficionados de su asiento.

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El Crystal Palace acaba de sumar a su vitrina su primer título internacional. En su historia han conseguido 2 trofeos de Championship, 1 de League One, 1 FA Cup y 1 Community Shield.

El único tanto del encuentro llegó al minuto 51 de juego gracias a Jean Philippe Mateta. El delantero francés celebró su convocatoria con la Selección de Francia coronándose en la Conference League.

Crystal Palace are the 2026 Conference League champions! 🏆#UECLfinal x @CharlesDrawin pic.twitter.com/JLlTbL76Hu — UEFA Conference League (@Conf_League) May 27, 2026

La Premier League podría coronarse en todos los torneos de la UEFA, ya que el Aston Villa fue campeón de la Europa League, el Crystal Palace de la Conference League y el Arsenal podría coronarse el próximo sábado 30 de mayo en la Champions League, pero antes deben vencer al PSG de Luis Enrique.

A pesar de ir perdiendo el encuentro, el Rayo Vallecano no pudo meter presión al Crystal Palace para emparejar los cartones en la final de la Conference League; al final solo tuvieron 10 tiros totales por 11 del conjunto inglés.

DCO