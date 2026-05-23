¡CAMPEONAS! Barcelona derrota al Lyonnes para levantar el título de la Champions League Femenil

El Barcelona confirma que es uno de los mejores equipos de Europa a nivel Femenil al consagrarse campeón de la Champions League tras vencer en la final al OL Lyonnes por marcador de 4-0, con dobletes de Ewa Pajor y Salma Paralluelo.

Las blaugranas tuvieron que sufrir en el compromiso para poder conseguir el trofeo y llevar a sus vitrinas su cuarto cetro de este torneo internacional, además de que disputaron su sexta final consecutiva, pues el Barcelona no falta a una final de Champions League desde la temporada 2020-2021.

GOLAZOOOO DE PAJOR



QUE VIVA POLONIA pic.twitter.com/6hyyi8D393 — Jeff (@JeffFcb14) May 23, 2026

Al minuto 16 de juego, Lindsey Heaps había mandado al fondo de las redes la esférica para poner en ventaja a las francesas. Sin embargo, tras la revisión, la jugadora estadounidense se encontraba en fuera de lugar y su anotación no subió al marcador, un poco de suerte para las blaugranas.

La paridad se mantuvo hasta el minuto 55 del partido cuando Ewa Pajor recibió un pase entre líneas por parte de Patricia Guijarro; la delantera polaca no desaprovechó la oportunidad para adelantar al Barcelona y con un tiro cruzado venció a Christiane Endler.

La misma Ewa Pajor fue la encargada de aumentar la ventaja para el equipo de Pere Romeu. Salma Paralluelo evitó que la esférica se fuera por el fondo de la cancha y con un centro raso retrasado habilitó a la polaca, que solo tuvo que empujar la esférica para su doblete en una final de Champions League.

Las dos anotaciones restantes llegaron en el tiempo de compensación, cuando el conjunto francés se veía desganado y con pocas oportunidades al ataque, mientras que el equipo español se mantenía buscando la portería rival hasta el silbatazo final.

Salma Paralluelo marcó en dos ocasiones para firmar una actuación inigualable en la final de la Champions League con dos goles y una asistencia, lo mismo que Ewa Pajor. Con esas dos últimas anotaciones el Barcelona puso punto final a esta historia para conseguir su cuarta Champions League.

El equipo culé iguala al Eintracht Frankfurt en títulos con cuatro y ya solo está a cuatro cetros más de empatar al OL Lyonnes, conjunto que tiene ocho conquistas en el futbol europeo femenil.

DCO