Lewis Hamilton presume su hermosa Ducati llegando con tremendo estilo al GP de Canadá (VIDEO)

Lewis Hamilton sorprendió a todos en su llegada al Circuito Gilles Villeneuve, pues el piloto de Ferrari arribó al recinto con mucho estilo, un outfit deslumbrante, pero lo que dejó boquiabiertos a los aficionados fue que estaba arriba de una Ducati color roja.

El piloto británico parece que ha decidido que esta sea su llegada habitual al Gran Premio de Canadá. El año pasado, Lewis Hamilton realizó lo mismo en el Circuito Gilles Villeneuve antes de participar en la Sprint Race de la competencia, un arribo poco habitual, pero que demuestra su habilidad al volante tanto con el monoplaza como con la motocicleta.

Lewis Hamilton sigue buscando su primera victoria de la campaña

Las nuevas regulaciones y el gran nivel que tienen los Mercedes en la temporada han complicado el panorama para varios pilotos en la parrilla, como el caso de Lewis Hamilton, pues el británico no ha podido ganar en esta campaña.

A pesar de llevarse la victoria en la Sprint Race de China el año pasado, Lewis Hamilton no ha podido cruzar la meta como primer lugar en un Gran Premio. Con lo que han mostrado George Russell y Andrea Kimi Antonelli, el británico necesitará un poco de suerte para poder conseguirlo.

El mejor resultado hasta el momento del piloto de Ferrari ha sido en el Gran Premio de China, cuando logró terminar en el tercer escalón de la competencia, solo por detrás de los dos volantes de Mercedes. Es de reconocerse que Hamilton no ha salido del top 10 en las primeras cuatro carreras de la campaña.

Straight back to business, focus turns to Quali⚡️ pic.twitter.com/yrbgpezAbi — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) May 23, 2026

Lewis Hamilton mostró una mejor cara en el GP de Canadá

Parece que Lewis Hamilton va tomando confianza con su monoplaza y en la Sprint Race del GP de Canadá mostró una mejor cara de lo que iba en la temporada, quedando en la sexta posición de la parrilla.

El piloto británico quedó detrás de su coequipero Charles Leclerc y logró sumar puntos para el Campeonato de Pilotos; ahora lo que viene para Sir. Lewis Hamilton es la clasificación para el Gran Premio de Canadá y quedar en los primeros puestos de la parrilla.

El británico se mantiene en el quinto puesto del Campeonato de Pilotos con 54 puntos, pero puede seguir escalando posiciones si empieza a mejorar su rendimiento en cada carrera de la temporada.

DCO